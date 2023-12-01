足壇快遞：港女足東亞盃外圍賽出師不利

C朗領艾納斯挑戰一哥希拉爾

沙特聯明晨上演榜首大戰，由「一哥」希拉爾主場迎戰落後4分居次的艾納斯。艾納斯隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）日前在亞冠對柏斯波利斯時因頸部受傷被換出，惟據報這名以15球領先沙特聯射手榜的葡萄牙隊球星已復操，可領軍造訪在各賽事13連勝的希拉爾，與轟入11球、暫列射手榜次席的塞爾維亞隊前鋒阿歷山大米祖域鬥射術。

祖雲求挫蒙沙上意甲榜首

暫列意甲第2名的祖雲達斯，明晨會在聯賽作客蒙沙，前者只要擊敗這支目前在意甲主場仍不敗的球隊，便可暫以1分壓過下周一才作客拿玻里的國際米蘭，升上聯賽榜首。「斑馬兵團」近8仗6勝2和保持不敗，球隊目前仍有丹尼路雷斯及添莫菲韋亞等傷兵。

格連活特領基達菲誓開作客勝門

基達菲在西甲近8戰不敗排第8，明晨聯賽作客暫列第11名的拉斯彭馬斯，客軍的曼聯借將前鋒格連活特近况大勇，今季西甲上陣10場已入兩球及貢獻3次助攻，包括上輪主場鬥艾美利亞攻入扳平一球，今輪料續於前場攻堅，望為球隊打開今季聯賽作客勝利之門。