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體育

浙江亞冠反勝武里南賽後爆衝突 兩隊社交網發文互轟 亞洲足協調查勢處分

【明報專訊】中超球隊浙江隊前晚在亞冠盃分組賽H組，有港足中堅梁諾恆踢足全場下，主場3：2反勝上季泰甲（T1）冠軍武里南聯，但賽後雙方職球員爆發激烈衝突，包括武里南聯的阿塞拜彊國腳謝戴耶夫（Ramil Sheydaev）從後鎖頸再被圍毆。兩隊事後均在社交網發文指摘對手。據報亞洲足協（AFC）已調查事件，兩隊或面臨被處分。

武里南阿塞拜彊國腳從後鎖頸遭圍毆

據現場拍攝片段所見，完場後兩隊多名球員開始口角及肢體衝突，包括上月在世界盃外圍賽曾對中國隊的泰國隊隊長提拉通賓馬芬，雙方職球員陸續上前，令場內形成大混戰。其間武里南聯前鋒謝戴耶夫從後向浙江隊中場姚均晟鎖頸，這名27歲阿塞拜彊國腳隨即被多名浙江隊職球員推跌再圍毆，整個衝突持續約2分鐘。

浙江隊昨在社交網發聲明，稱起因是提拉通完場後向浙江球員出言不遜，造成這樣結果，再發放有武里南聯職員及中堅迪安古斯，分別向球迷舉中指及做挑釁手勢的相片；武里南聯亦在社交網發放球員被打及浙江球迷投擲雜物的片段，並寫上：「這是亞洲足球及亞冠嗎？是來踢球還是打仗？」

中國隊名宿范志毅亦就此事評論，認為謝戴耶夫的鎖頸動作「完全要命」，必須嚴懲，「我無法想象球場上有這樣動作，謝戴耶夫先後狠狠鎖喉浙江兩名球員，這是極度危險的背後絞殺動作。若重罰浙江隊，肯定是不公的」。

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