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體育

阿仙奴贈朗斯6蛋 隔7年再闖歐聯16強

【明報專訊】阿仙奴昨在歐聯B組主場以球隊今季最大勝仗的6：0大破朗斯，賽後5戰得12分，分別領前作客以3：2反勝西維爾的次席球隊燕豪芬4分，以及多第3名朗斯7分下，篤定提早一輪首名出線，並相隔7年再度晉身16強。總計5輪比賽後，已有12隊出線。

阿仙奴開賽13分鐘至完半場前，先後藉夏維斯、加比爾捷西斯、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利和馬田奧迪加特建功，以5球領前，並憑佐真奴在86分鐘射入12碼，令朗斯吞6蛋而回。「兵工廠」領隊阿迪達說：「我發夢也沒想過，球隊在這充滿說服力的賽果下獲得首名出線。球隊歐聯主場3戰不失球兼入12球下勝出確令人鼓舞。」

12隊提早一輪出線

皇馬5戰全勝媲美曼城

同組上季歐霸盟主西維爾，藉沙治奧拉莫斯及安尼斯利在24和47分鐘破門領前，卻在66分鐘因奧甘波斯兩黃一紅而急轉直下，被燕豪芬由68分鐘起連下三城，最終令完場前再有費蘭度法蘭斯高被逐的9人西維爾反負2：3，賽後續以兩分包尾，小組煞科戰須作客挫朗斯才可以第3名轉戰歐霸。

C組皇家馬德里有洛迪高高斯、祖迪比寧咸、尼高柏斯及祖斯奴建功，主場以4：2反勝拿玻里，5戰全勝得15分首名出線，佳績媲美G組的曼城。至於以7分排次席的拿玻里只要在煞科戰主場對4分的季席布拉加不敗便可晉級；D組皇家蘇斯達及國際米蘭分別打和薩爾斯堡和賓菲加後同以11分攜手出線。次席的國米下輪須主場挫皇蘇才可反壓首名晉級。

（歐聯消息）

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