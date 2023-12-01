奧拿拿兩犯錯 曼聯歐聯瀕出局 曾兩度領先兩球 訪加拉塔沙雷遭逼和3：3

歐聯A組排末席的曼聯，昨在土耳其伊斯坦布爾到訪加拉塔沙雷的「地獄主場」，縱有拉舒福特停賽，仍有個好開局，憑上仗英超射入倒掛金球的阿歷真度加拿祖於11分鐘再次建功，以及交出助攻的隊長般奴費南迪斯轟入世界波，18分鐘已領先2：0。

煞科戰須主場挫拜仁 再望加軍和波始出線

不過「紅魔」門將奧拿拿在29分鐘判斷失誤，被摩洛哥隊翼鋒薛耶治直射罰球入網。曼聯半場領先2：1，換邊後55分鐘由中場麥湯米尼射成3：1。不過奧拿拿於62分鐘再次嚴重犯錯，又一次面對薛耶治的罰球時，未能接實更擋入自家龍門，被對方梅開二度，這名坦夏格在阿積士的舊部，9分鐘後再助攻予隊友艾度路高奴勁射扳平，加上尾段紅魔連番失機，終打和3：3各得1分。同組另一場，篤定首名出線的拜仁慕尼黑憑門將紐亞多次撲救，主場0：0悶和哥本哈根。A組形勢上，拜仁4勝1和13分肯定首名出線，哥本哈根及加拉塔沙雷各得5分緊隨，曼聯4分續包尾。紅魔最後一輪在本月13日必須主場擊敗拜仁之餘，同時寄望哥本哈根主場打和加拉塔沙雷，才能後上出線16強。

奧拿拿今屆3仗失威 坦夏格稱團隊共同進退

曼聯今屆歐聯5場失14球，且兩鬥加拉塔沙雷及作客哥本哈根均未能保持領先下失分。今季加盟的門將奧拿拿縱近期在英超表現漸有起色，惟在歐聯3仗嚴重犯錯導致失分，繼作客拜仁接球甩手失波，主場對加拉塔沙雷時在後場短傳失誤，連累隊友卡斯米路禁區內犯規兩黃一紅被逐，間接令球隊反勝為敗，連同昨仗兩鬥這土超球會不勝共失5分。

曼聯領隊坦夏格賽後承認球隊防守欠佳，但未有怪責兩度犯錯失波的奧拿拿，稱作為團隊會共同進退，「有時我們能踢出想要的風格，但當領先時必須更好控制比賽，不能輕易犯規，給對手太多罰球機會。個人犯錯確實有影響，不過始終這是團隊問題，我們會汲取教訓，但可以看到這支球隊正在進步」。他稱若最終在歐聯出局，只會由他承擔責任，重申球隊朝正確方向發展。

入球功臣般奴及麥湯米尼也稱，失分非個別球員犯錯，反而對未能取得更多入球去保持領先優勢感失望。紅魔未來兩場英超均為硬仗，分別後日作客紐卡素，以及下周四主場對車路士。

（歐聯消息）