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體育

體壇快訊：何鈞傑德國闖男雙8強

【明報專訊】WTT乒乓球杜塞爾多夫支線賽昨於德國續演，港將何鈞傑三線出擊，他與林依諾在混雙首圈以局數2：3僅負埃及隊出局，他隨後再伙姚鈞濤在男雙首圈以直落3局挫韓國及挪威籍球手的跨國組合，晉級8強。何鈞傑稍作休息後出戰男單，惟以0：3不敵中國隊的牛冠凱。

伊館下月連辦3舞蹈賽

中國香港體育舞蹈總會下月18日起將於伊利沙伯體育館舉行一連三個舞壇大賽，包括WDSF（世界體育舞蹈總會）拉丁團隊舞世界錦標賽、DSA（亞洲體育舞蹈聯合會）亞洲體育舞蹈專項錦標賽，以及亞洲先進體育舞蹈錦標賽，預計吸引約千名來自世界各地的舞林高手匯聚香港。

火箭全英桌球賽晉16強

世界一哥「火箭」奧蘇利雲昨於全英桌球錦標賽32強面對安東尼麥基爾，這名7屆盟主在先輸兩局下連贏6局，終以6：2反勝晉級，將與英籍同胞米爾堅斯爭入8強。至於中國隊好手周躍龍以同樣局數力克澳洲籍名將尼爾羅拔臣，16強將面對「巫師」希堅斯。

英超3軍歐霸誓贏波出線

歐霸明晨上演第5輪分組賽，英超球隊利物浦、韋斯咸及白禮頓分途出擊，三軍是役同樣只要擊敗對手，便可在各自小組提早出線。至於另一英超球隊阿士東維拉明晨則在歐協聯E組，與波蘭球會歷基亞上演榜首戰，只要不敗便可提早過關。

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