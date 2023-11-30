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體育

PSG驚險逼和喜鵲 保出線主導權 麥巴比完場前入爭議12碼 賀維斥球證誤判

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）昨於歐聯F組關鍵戰，憑球星基利安麥巴比完場前補時射入一記爭議12碼，在主場以1：1驚險逼和紐卡素，得以續領先對方兩分保住次席（見表），在下仗小組煞科擁有出線主導權。

紐卡素曾在首循環主場4：1大勝PSG，昨仗後者雖有逾七成控球率，但面對嚴密防守無從入手之餘，更被「喜鵲」於24分鐘憑前鋒阿歷山大伊沙克的門前補射先開紀錄。

及後PSG多次攻門均被紐卡素門將尼克普比化險為夷，直至完場前補時階段，PSG翼鋒奧士文尼迪比利在禁區傳中時「省」中對手後衛利夫拿文度的胸口再彈中手部，主球證經視像裁判（VAR）覆核後判罰12碼，PSG由麥巴比操刀射入，驚險地在主場以1：1逼和紐卡素，賽後5戰得7分，以兩分續壓第3的紐卡素，保住出線主導權，下輪小組煞科作客已出線的多蒙特，若贏波便可出線16強。

賽後紐卡素主帥艾迪賀維直斥球證判12碼為錯誤，「當我翻看慢鏡時，便清楚這不應是12碼，當刻他（利夫拿文度）的手部在自然位置，且這距離也不可能來得及反應」。他又批評這判決直接改變了小組形勢。反觀PSG主帥安歷基則拒評球證判決，但認為麾下是役發揮較對手佳，甚至值得獲勝。

曼城半場轉陣反勝萊比錫 首名出線

同組的AC米蘭迎戰多蒙特，開賽6分鐘有前鋒基奧特射失12碼之餘，更在4分鐘被客軍中場馬高列奧斯射入12碼開紀錄。米蘭雖在37分鐘由翼鋒卓禾斯窄角度勁射得手扳平，但「蜜蜂兵團」靠拜奴基天斯及卡廉艾迪耶美於59及69分鐘各建一功，終作客以3：1挫米蘭，賽後5戰得10分，提早一輪出線，連續兩屆躋身16強。

G組方面，榜首的曼城昨迎戰次席的RB萊比錫，卻於13及33分鐘被客軍前鋒奧賓達梅開二度，半場落後兩球，換邊後「藍月」主帥哥迪奧拿將3後衛陣式改為4後衛，並接連換入尼敦阿基、祖利安艾華利斯及謝利美杜古，表現大幅改善之餘，更憑菲爾科頓先後助攻予艾寧夏蘭特及艾華利斯建功，加上自己亦攻入一球，助曼城以3：2反勝，力保歐聯跨季18戰不敗，並以5戰全勝得15分，篤定首名闖16強；5戰得9分的萊比錫則以次名晉級。

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