陳善鈺港壁賽憾負「世一」舒雅賓妮 主場力戰5局贏掌聲 汲取經驗放眼未來

世界排名第57的陳善鈺在港壁賽連過兩關，昨在16強首次挑戰「世一」舒雅賓妮，吸引眾多球迷入場，前港隊「一姐」歐詠芝也是座上客。不過陳善鈺開局慢熱，較多失誤下先輸兩局4：11、3：11。

陳善鈺在第3局及時調整，並在主場球迷打氣下，連贏兩局12：10扳平。及至決勝局，陳善鈺力戰至7：7後連失4分，終以局數2：3飲恨。賽後陳善鈺獲舒雅賓妮大讚極具天賦，但這名21歲港將亦坦承渴望在主場取勝，又擔心今夏於PSA世巡賽直落3局不敵世界二姐蘿雲歌雅情况重演，故此初段打得手緊，「不過第3局開始沒想太多，只覺要打好一點，結果真的愈打愈好」。

陳善鈺首與「世一」交手，不諱言對方控場能力極佳，但非無還手之力，「一開始很緊張，但之後比預期接近。對世界第一是很好的經驗，我亦找到些方向，看看之後要怎樣打」。陳善鈺明返美繼續其哥倫比亞大學的學業，她表示在2025年畢業前，未必有太多機會參加世巡賽，因此不急於提升世界排名。

4強起移師西九文化區玻璃場上演

男子組方面，上線的16強皆由埃及籍球手勝出，包括世界一哥費華域以3：0挫英籍球手朗尼，晉級8強鬥希沙姆。賽事4強起移師西九文化區戲曲中心文化廣場的玻璃場上演，其中4強門票已售罄，決賽只餘普通位門票。