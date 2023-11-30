港足初選41人備戰亞洲盃 謝家強隔逾一年再獲召

下月中集訓兩周 友賽傑志香港U23

港足主教練安達臣上周透露將於12月14至27日在本地集訓兩周，然後赴阿聯酋友賽塔吉克隊等，最後提早到卡塔爾約戰沙特阿拉伯隊，備戰明年1月14至23日的亞洲盃分組賽，在C組對伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦隊。

41人集訓初選名單內，傑志有9人入選成大戶，理文及東方各有7人，另有6名外流球員。相比本月世界盃外圍賽36人初選，除了宣布退出代表隊的羅素，其餘悉數在列，增加的6人均是防守球員，包括杭州亞運成員的門將伍瑋謙及右閘亞歷斯祖、東方後衛鍾樂安及梁冠聰、首入初選效力中甲黑龍江冰城的賓紀文，以及自去年9月底未再入選港足名單的謝家強。正申領特區護照入籍的傑志翼鋒祖連奴則暫未在列。

31歲入籍中堅謝家強曾任港足隊長，是去夏亞洲盃外圍賽出線正選成員，但去年7月約滿傑志後，在出生地英國賦閒近一年，直至今年7月底才加盟大曼徹斯特區的英格蘭第7級別聯賽球會海德聯，上月底轉投同級聯賽球會Radcliffe FC。

據香港足球總會昨公布的行程，將於12月18及23日在將軍澳足球訓練中心，分別與兩支港超球隊傑志及香港U23踢練習賽。