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體育

傑志不敵10人全北 亞冠F組末席出局 恩查連續4輪建功 難阻今屆4負1：2

【明報專訊】香港代表傑志昨於香港大球場出戰亞冠盃分組賽，在F組最後一場主場對韓職勁旅全北汽車，上半場落後兩球下，縱換邊後擁多踢一人優勢，並有前鋒恩查連續4場亞冠建功，惟無力扭轉敗局輸1：2，今屆4次以這比數敗陣，賽後5戰僅1分，篤定排小組末席，無緣出線16強。

傑志賽前於亞冠F組4戰1分敬陪末席，榜首的曼谷聯則擁10分，獅城水手及全北汽車各以6分緊隨。「藍鳥」若要繼上屆再成其一東亞區最佳次名晉身16強，餘下兩仗許勝不許和。傑志正選門將保羅是役因傷缺陣，由王振鵬頂替把關，中前場盡遣明加索夫及恩查等6名外援。全北正選未起用外援，由韓國國腳文宣民、朴鎮燮及金珍洙領軍。

傍晚6時開賽 僅2023人入場

王振鵬臨危受命犯錯先失守

昨仗於傍晚6時開賽，僅得2023人入場，為今屆3場主場新低。作為韓職傳統勁旅，全北開賽僅兩分鐘藉右路傳中構成禁區混戰，王振鵬門前連番未能接實，被文宣民補射破網開紀錄。早早落後的傑志12分鐘幾乎再失波，猶幸中場米基爾門前將對方頭槌解圍，但戰至38分鐘，全北翼鋒宋旻揆前場迫甩羅素腳下球，半單刀射破王振鵬十指關拉開比數。完半場前，全北後衛鄭泰旭從後拉跌明加索夫，球證直接出示紅牌驅逐離場。

金東進滿意踢出部署 把握力須改善

傑志半場落後兩球，換邊後藉踢少一人的客軍縮後搶回不少攻勢，並於69分鐘由中場基爾頓傳中越過敵衛，米基爾胸口二傳予奧地利前國腳恩查快腳撞入追回一球，亦是這名34歲鋒將連續4場亞冠建功。藍鳥及後續圍攻，惟未能再下一城，最終今屆5場分組賽4場敗仗均負1：2，篤定成F組包尾。

傑志暫代主帥金東進賽後稱，縱未能如願取分，惟球隊已踢出賽前部署，「我們上半場因失誤導致落後，對方踢少一人後，我們一度讓全北陷入困局，因此滿意表現」。他補充自9月底暫代帥位後，承認前場把握力有改善空間，會針對這範疇加強訓練。

亞洲足協將於2024／25年度改革亞洲球會賽事，推出全新的亞冠精英聯賽，取代亞冠成為頂級球會賽；本港在最新系數排名未能躋身東亞前6名下，應屆港超冠軍下季料只能轉戰次級的亞冠聯，面對中、日、韓勁旅機會驟減。金東進認為即使下季無緣頂級亞洲賽已成定數，仍珍惜參賽機會，「不論參與哪個級別的亞洲賽，都是讓傑志持續進步的機會，球會亦透過亞洲賽提高了知名度」。

（亞冠消息）

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