體壇快訊：何鈞傑德國過兩關

卓林普晉全英賽16強

英籍世界二哥卓林普於全英桌球錦標賽32強兩次打出一棒過百，以局數6：1擊敗中國隊球手龐俊旭，將於16強面對威爾斯好手占美鍾斯。至於兩屆盟主、世界排名第5的施比，則輕鬆以6：0大勝哉斯晉級，將與英籍同胞鶴健士爭入4強。

基羅納和波失西甲榜首

基羅納昨晨於西甲獨腳戲迎戰畢爾包，雖於55分鐘憑烏克蘭國腳中場迪斯根哥夫先開紀錄，但12分鐘後被客軍翼鋒伊拿基威廉斯的入球扳成平手，最終雙方言和1：1。基羅納聯賽六連勝走勢告終後，14戰得35分被日前贏波而同分的皇家馬德里，以較佳得失球壓過跌落次席，但仍以4分領前分列第3及第4的馬德里體育會及巴塞隆拿。

德法會師世少盃決賽

U17世少盃昨演4強大戰，德國隊與阿根廷隊法定時間踢成3：3後，於互射12碼階段贏4：2，是球隊繼1985年首屆奪亞的前西德隊後，歷來第2支殺入決賽。至於法國隊則在另一場以2：1力克馬里隊，亦是球隊自2001年封王以來，第2支躋身決賽，並將在周六晚與德國決戰。