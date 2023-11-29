艾納斯提早出線亞冠16強 C朗為敵方12碼求情成熱話

【明報專訊】葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度昨晨領銜沙特聯球會艾納斯出戰亞冠盃分組賽，在早段已10人應戰下，主場與伊朗勁旅柏斯波利斯互交白卷，提前一輪鎖定E組首名出線。這名38歲前鋒此役曾博得12碼，但及後示意對手沒犯規，球證終透過視像裁判（VAR）覆核並改判，成為賽事焦點。
C朗此戰兩分鐘在敵軍禁區內一次爭搶中，快對手一步踢到皮球後倒地，中國籍主裁判馬寧隨即指向12碼點。不過，C朗馬上否認遭侵犯，替客軍「求情」冀對方改判；馬寧其後步向場外翻看VAR，終取消吹罰12碼判決。
艾納斯該戰17分鐘有中堅拉查米領紅被逐，C朗則在下半場曾與敵軍門將比蘭雲特相撞後，於78分鐘退下火線。兩隊終以0：0言和，艾納斯賽後5戰13分，續以5分領放柏軍，提前一輪以首名晉級16強。
川崎前鋒大勝柔佛DT首名出線
東亞區方面，日職代表川崎前鋒主場5：0大勝馬來西亞的柔佛DT，在I組5戰全勝首名晉級；同組蔚山現代作客3：1輕取泰國的巴吞聯，3勝2負穩奪次名，能否出線還望煞科戰比較其餘小組次名成績。G組方面，山東泰山主場6：1大勝菲律賓的卡雅，5戰12分居首；同組仁川聯則主場2：1險勝橫濱水手，以較佳對賽成績反壓同得9分的對方升次席。