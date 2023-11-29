艾納斯提早出線亞冠16強 C朗為敵方12碼求情成熱話

C朗此戰兩分鐘在敵軍禁區內一次爭搶中，快對手一步踢到皮球後倒地，中國籍主裁判馬寧隨即指向12碼點。不過，C朗馬上否認遭侵犯，替客軍「求情」冀對方改判；馬寧其後步向場外翻看VAR，終取消吹罰12碼判決。

艾納斯該戰17分鐘有中堅拉查米領紅被逐，C朗則在下半場曾與敵軍門將比蘭雲特相撞後，於78分鐘退下火線。兩隊終以0：0言和，艾納斯賽後5戰13分，續以5分領放柏軍，提前一輪以首名晉級16強。

川崎前鋒大勝柔佛DT首名出線

東亞區方面，日職代表川崎前鋒主場5：0大勝馬來西亞的柔佛DT，在I組5戰全勝首名晉級；同組蔚山現代作客3：1輕取泰國的巴吞聯，3勝2負穩奪次名，能否出線還望煞科戰比較其餘小組次名成績。G組方面，山東泰山主場6：1大勝菲律賓的卡雅，5戰12分居首；同組仁川聯則主場2：1險勝橫濱水手，以較佳對賽成績反壓同得9分的對方升次席。