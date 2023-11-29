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體育

陳善鈺今鬥世一舒雅賓妮 次圈反勝英好手 感激主場球迷打氣

【明報專訊】香港壁球公開賽昨續於香港壁球中心上演，港隊新星陳善鈺在次圈面對世界排名第22的曉頓，獲主場觀眾打氣下，以局數3：1反勝晉級。陳善鈺初戰港壁賽，便闖入這項PSA（職業壁球協會）白金級賽事16強，今午5時硬撼埃及籍世界一姐舒雅賓妮。

陳善鈺日前於首圈的港隊「內訌」戰勝師姐何子樂，昨在次圈面對英籍球手曉頓鬥得激烈，首局已一直拉鋸，這名21歲港將終以9：11先輸一局。不過，陳善鈺及時調整並連贏兩局11：9，她在第4局開局佔上風，惟末段遭曉頓追和，但在主場球迷一直打氣下，戰至「刁時」以12：10再下一城，激戰42分鐘下，以局數3：1反勝晉級。

劉子均負法籍好手 港男將盡墨

下月伙隊友轉戰世界賽

陳善鈺在賽後坦承首局較心急和欠缺信心，故一開始打得保守，但隨後在總教練Peter Genever提醒下調整，比較放膽去打。她又感激現場球迷一直支持，「有時我落後幾分，他們不斷為我打氣，我叫自己一定要集中，就像第4局若沒有球迷打氣，我或不能在關鍵時刻得分」。

男子組方面，港隊一哥劉子均昨在次圈苦戰35分鐘，最終以直落3局6：11、8：11、6：11，不敵世界排名第11的法籍好手域陀，無緣晉級。他賽後坦承感到跟世界前列球手的差距，但同時稱讚對手防守值得自己學習，並藉此令自己在打法上再尋突破。港隊男將在今屆港壁賽盡墨，劉子均將稍作休息，再伙梁子軒、鄧銘漮及黃祉謙轉戰下月11至17日假新西蘭舉行的壁球男團世界賽。

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