曼聯征地獄不勝無歸 海倫傷癒 歐聯生死戰強攻加拉塔沙雷

拜仁慕尼黑在歐聯A組4戰全勝得12分，已提早鎖定首名出線，次名席位將由同得4分的次席哥本哈根、第3的加拉塔沙雷，以及僅得3分敬陪末席的曼聯爭奪，故此後者目前形勢被動，只能做好自己，明晨爭取作客先贏加軍，然後在小組煞科戰主場挫拜仁全取6分。惟連同最新傷兵美臣蒙特在內，紅魔的「十字兵」至少達7人，加上拉舒福特停賽，查頓辛祖因與領隊坦夏格不和被「雪藏」，人腳可謂天殘地缺。

海倫歐聯已入5球 首循環梅開二度

或讓坦夏格安慰的是，在英超「食白果」卻在歐聯已斬獲5球的愛將海倫，據報腿筋傷勢已痊癒，料可復出伙拍阿歷真度加拿祖及安東尼馬菲奧斯攻堅。這名丹麥國腳曾在首循環主場負加拉塔沙雷2：3時梅開二度，應可令敵軍後防為之顧忌，而球隊聯賽近3仗不失球下連勝並守在第6位，也成麾下的強心針。

加拉塔沙雷暫於土超與同分的一哥費倫巴治領導群雄，主因在於今夏易名為「Rams公園」的主場6戰全勝，而且在歐聯對賽曼聯7次取得2勝3和2負，不落下風。

不過，加軍今季歐聯主場兩戰只能打和哥本哈根和不敵拜仁，「地獄」球場或名過於實。傳言獲皇家馬德里垂青的加軍鋒將莫路伊卡迪，以及曾效力曼聯的韋費特沙夏，分別已在聯賽攻入11及5球，並擁有薛耶治、尼當比利、盧卡斯托拉拿、達雲山齊士等前英超兵，對曼聯踢法絕不陌生，有利協助球隊發揮。

阿仙奴迎朗斯不敗即出線

西維爾誓取燕豪芬保晉級希望

B組同日兩仗分別是以9分領前的阿仙奴迎戰以5分排第3的朗斯，以及亦以5分居次的燕豪芬作客以兩分包尾的西維爾。「兵工廠」日前剛首登英超榜首，若此仗乘勢面對有前鋒摩根古拿禾古停賽的朗斯保不敗，便篤定提早出線；而上季歐霸冠軍西維爾則須全取3分，才有機會至少升上第3名，延續出線希望。