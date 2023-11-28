港隊東亞賽破紀錄奪10金 連續5屆膺總冠軍

港隊4名女將全勝

今屆東亞泰拳錦標賽其設13項賽事，吸引9個國家及地區，包括孟加拉、中國、中華台北、印度、日本、韓國、蒙古、澳門及香港，共65名泰拳手參賽。港隊12名拳手出戰決賽，終贏得10面金牌，當中4名女將獲得全勝，陳原卉在女子45公斤級決賽第1回合僅花2分29秒，就將對手重擊跪地，以R.S.C.（裁判中止比賽）結束賽事。葉穎恩（48公斤級）、林凱婷（51公斤級）及曾靜怡（54公斤級）亦在各自級別戰勝對手。

男子組方面，蘇仲豪在48公斤級決賽面對中華台北隊的簡廷軒，並連環以勾拳重擊對方，第1回合1分20秒R.S.C.獲勝。其他港將李瑋洛（51公斤級）、陳立立（54公斤級）、蘇子軒（60公斤級）、朱敬聰（63.5公斤級）、鍾沛榮（67公斤級）、李俊賢（71公斤級）分途取勝，惟唐卓朗在壓軸的75公斤級決賽不敵中華台北隊選手，屈居亞軍。

連同日前在男子57公斤級別4強止步的梁伯瑜，港隊共奪10金2銀1銅再衛冕全場總冠軍，5屆稱霸東亞泰拳界。