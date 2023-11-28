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體育

劉子均驚險反勝成男隊獨苗 港壁公開賽開打 陳善鈺女隊內訌挫何子樂

【明報專訊】香港壁球公開賽昨假香港壁球中心開戰，港隊一哥劉子均在首圈激戰65分鐘下， 以3：2驚險反勝卡塔爾隊的阿卜杜拉；杭州亞運雙銀得主陳善鈺則於女子組首圈的港隊「內訌」以直落3局擊敗何子樂，躋身今日的次圈。

世界排名第40的劉子均，上周在香港足球會壁球公開賽次圈擊退排名第21的阿卜杜拉，兩人再度碰頭，戰况同樣緊湊。劉子均在首局先輸7：11，但隨後連續兩局打到「刁時」下贏12：10、13：11，局數反超2：1。劉子均在第4局負6：11，但這名香港一哥在決勝局克服劣勢，以11：9反勝阿卜杜拉，晉級今晚7時的次圈，硬碰世界排名第11的法籍好手域陀。劉子均賽後激動地說：「我表現好的時候，原來跟世界前列的水平接近。」

劉子均上屆在香港壁球公開賽曾打入16強，取得PSA白金級世巡賽的生涯最佳戰績，他不諱言在今屆有一定壓力，「大家都只會看結果。我很想用成績證明自己，讓大家知道我可以的」。至於梁子軒、鄧銘漮和黎卓楠皆在首圈落敗，劉子均已成香港男隊獨苗。

陳善鈺望鬥世一埃及好手舒雅賓妮

女子組方面，陳善鈺在港隊「內訌」戰以3：0挫何子樂，成唯一晉級的港隊女將。李嘉兒、湯芷穎和鄭雅晴則在首圈止步。現時就讀美國哥倫比亞大學的陳善鈺，今午1時次圈鬥英籍球手曉頓，若晉級將挑戰埃及籍世界一姐舒雅賓妮，她說：「希望有機會跟頭號種子碰頭，但要一場一場來吧」。

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