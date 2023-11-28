皇馬大破卡迪斯 比寧咸復出建功首15戰入14球贏C朗

洛迪高高斯在上半場14分鐘，於禁區擺脫多名卡迪斯守將後狂抽入網開紀錄，到下半場64分鐘，洛迪高再於禁區勁射入網，10分鐘後，他於左路妙傳予入楔的比寧咸，後者窄角度下射地波破網湊成3：0大勝，復出的比寧咸今季各賽事為皇馬上陣15場攻入14球，打破名宿C朗及迪史堤芬奴首15戰入13球的紀錄，對於在78分鐘換出比寧咸，皇馬主帥安察洛堤說：「他的表現很好，但肩膀仍有一點問題，我們要適當的保護他」。另外，西維爾前日在守將沙治奧拉莫斯及捷西斯拿華斯雙雙在末段領紅被逐下，9人應戰終1：2作客不敵皇家蘇斯達。

意甲榜首戰 祖雲國米和氣收場

至於昨上演的意甲榜首大戰，祖雲達斯在主場遭客軍國際米蘭逼和1：1，祖雲前鋒杜辛華荷域在27分鐘打開紀錄，惟「藍黑軍」6分鐘後由拿達路馬天尼斯扳平比數到完場。賽後國際米蘭以32分續領先，祖雲落後2分緊隨其後，並比第3的AC米蘭多4分。