PSG誓向喜鵲復仇 麥巴比大勇 歐聯死亡F組不容再失

歐聯F組4輪比賽後，多蒙特、PSG、AC米蘭及紐卡素依次得分7、6、5和4分，故此哪兩支球隊獲得出線權仍屬未知之數。

PSG勝負各二，兩場落敗比賽均來自作客，先後以1：4和1：2受挫紐卡素及米蘭，而令人意外地慘負予缺席歐聯達20年的「喜鵲」更被視為恥辱，至於該仗踢足全場但乏善足陳的基利安麥巴比，賽後逐漸回復狀態，過去法甲及歐洲國家盃外圍賽各兩仗，他共獨取7球，協助PSG兩戰全勝，法國隊則取1勝1和，明晨勢向紐卡素還以顏色。

伊沙克復出領軍大勝振士氣

紐卡素近期傷兵雖驟增到至少9人，並有中場辛度東拿利因非法賭波罪成被重罰停賽10個月，但日前在英超仍能在箭頭阿歷山大伊沙克養傷一個月後復出掛帥兼建功，帶領球隊主場以4：1大勝車路士，已為明晨之戰和領隊艾迪賀維一起注入強心針。同組多蒙特若作客AC米蘭凱旋便篤定提早一輪晉級，而日前主場挫慕遜加柏避過德甲三連敗，料有利硬碰有8名「十字軍」的「紅黑兵團」。

巴塞迎波圖演榜首戰

值得一提的是，多蒙特現於聯賽雖排第4，卻分別落後榜首利華古遜及二哥拜仁慕尼黑10和8分，所以有理由相信「蜂兵」很可能已轉攻歐聯。

同日H組也有兩場關鍵戰役，分別是同得9分的一哥巴塞隆拿主場迎戰次席波圖，以及以6分列季席的薩克達，在德國的中立場對出線無望的敬陪末席球隊安特衛普。巴塞續有在國際賽期間掛彩的西班牙隊中場加維，以及德國隊門將達史特根避戰，其位置勢再由上場西甲復出的法蘭基迪莊和恩拿基彭拿取代。

另外，E組亦有兩場惡鬥，以8分排榜首的馬德里體育會，出征少兩分的第3名球隊飛燕諾時續有中場湯馬士林馬因傷缺陣，至於落後馬體會1分的次席球隊拉素將迎戰已提早出局的些路迪。