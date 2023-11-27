港2026首辦劍擊世界賽 港將冀藉機普及化 黃德森盼推動產業發展

FIE於社交網宣布未來兩季世界賽及世青賽的主辦城巿，2025及26年的世界賽分別於格魯吉亞的第比利斯和中國香港主辦，兩屆世青賽則分別於中國無錫及巴西里約熱內盧舉行。

香港繼2017年的亞洲賽後，再獲國際大賽主辦權。體育專員黃德森昨為香港公開劍擊錦標賽頒獎後接受本報訪問時表示，港府一直支持各體育總會辦賽，認為大型體育賽事有助帶動文化、體育及旅遊整個產業的發展。他又表示：「啟德體育園明年落成，並於年底陸續舉行測試賽，為2025年的全運會作準備。營運啟德體育園也需要經驗，希望我們在這段時間做得好，未來吸引更多國際賽在港舉行。」

吳諾弘港公開賽首封王 佘繕妡橫掃4本地賽

林衍聰補充，預計來年香港公開賽將是全運會測試賽，他期望相關經驗有助劍總籌辦世界賽，「我們本身辦賽已很有系統，世界賽可說是僅次奧運的大賽，FIE覺得我們有能力舉辦，獲選既開心又奇妙」。林衍聰認為香港在場地配套方面具優勢，方便接待劍手，「現未知主辦場地，大致離不開啟德體育園、亞博或會展，不論哪個場地，除了場館有足夠空間，酒店住宿亦近」。

至於昨在亞洲博覽館煞科的香港公開賽，港將吳諾弘在男子花劍決賽以15：7刺走楊子加首度封王；佘繕妡則於女子重劍決賽以15：10力克陳渭泠稱后，包辦今季4項本地賽冠軍。得悉2026年將在主場舉辦世界賽，吳諾弘及佘繕妡賽後均感興奮，前者稱：「FIE認同香港劍擊的水平，才有機會舉辦世界賽。如有更多巿民入場歡賽，或吸引更多人學劍。」佘繕妡則盼藉此加深巿民對劍擊的認識，「希望賽會可讓巿民免費入場，讓劍擊普及化，相信主場觀眾全為港隊打氣，氣氛一定很好」。

歐倩瑩或因港辦世界賽暫緩退役計劃

女佩方面，歐倩瑩在16強淘汰上演本地賽最後探戈的林衍蕙，並戰至決賽以15：5擊敗15歲小將曾悅澄，蟬聯冠軍。歐倩瑩賽後透露原定2025年全運會後退役，但得悉2026年世界賽在港主辦後，或暫緩計劃。