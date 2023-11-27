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體育
2023年11月27日星期一
阿仙奴險勝 今季首登頂 夏維斯一槌定音 阿迪達領軍200仗勝率超雲格
英格蘭名帥雲拿保斯病逝 享年80歲
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體壇快訊：米蘭新星破意甲最年輕上陣
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【明報專訊】（請看附圖）
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