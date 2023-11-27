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體育

佐治馬田自炒 巴尼亞衛冕MotoGP

【明報專訊】世界電單車錦標賽（MotoGP）昨晚於西班牙華倫西亞上演煞科戰，賽前在總成績領先14分的杜卡迪（Ducati）正廠隊車手巴尼亞，最終藉居次的杜卡迪衛星隊Pramac車手佐治馬田，在比賽早段自炒退賽，成功衛冕世界冠軍。

韋斯塔本刷新F1單季最多勝仗

今屆MotoGP雖然車隊總成績早已由杜卡迪奪得冠軍，但車手世界冠軍則一路鬥到昨晚煞科戰，昨於正賽因域奴利斯被罰而取代對方排頭位起步的巴尼亞，賽前以14分領先排第6起步的佐治馬田，意味只要確保以前5名衝線便可封王，馬田開賽雖即衝前佔據次席，但第3圈欲在彎道超車時，在外彎收掣不及衝出賽道，令他頓時跌至第8，及後他心急力追下，再於第5圈自炒退賽，提早結束世界冠軍之爭，最終巴尼亞在合共27圈的華倫西亞站奪冠，總成績467分，以39分優勢力壓馬田，連續兩屆成為世界冠軍。

至於世界一級方程式（F1）昨同樣迎來煞科戰，已連續3年奪得世界冠軍的紅牛星將韋斯塔本，是役在阿布扎比站排頭位出戰下輕鬆封王，奪得今季共22站當中的第19站，刷新F1單季最多分站冠軍紀錄。而排次名起步的法拉利車手陸克萊以亞軍完成，隊友辛斯則排第18，最終車隊榜以3分之差，未能壓過是役有羅素及咸美頓分列第3及9位的平治，後者得以保住總亞軍成績。

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