江旻憓:最緊要健康 透露月初再染疫 淡然面對世一頭銜

5名出席活動的港將，昨分別與在場小學師生及家長分享運動員點滴，並齊玩遊戲互動。在杭州亞運獲1銀1銅的江旻憓，本月中在世界盃意大利站個人賽一輪遊，但無礙重返一姐位置，及後更領銜港隊在團體賽首闖4強。她透露月初出發參賽前在港感染新冠病毒，出發前回復陰性趕及參賽。

避戰香港劍擊公開賽

專注下月世界盃加拿大站

不過，她承認大病初癒下未在比賽狀態，更一度失去味覺，「這次是第2次確診，沒料到病徵嚴重很多。雖聽說過別人染疫後失去味覺，但親身體驗過才明白如此恐怖，進食也不知道有什麼意義」。

江旻憓本年5月曾短暫重返世界第1，相隔半年再登頂。惟她直言這名銜並非最重要，「初登一姐（2019年）不久就傷十字韌帶，第2次上世一後的經歷也不太好，這些事都提醒自己要做好每件事，身體健康是最重要」。香港公開劍擊錦標賽女重賽事今日上演，尚待重拾狀態的江旻憓將避戰，專注準備下月7至9日於溫哥華舉行的世界盃加拿大站。

林新棟5月資格賽爭巴奧入場券

此外，在杭州亞運伙王瑋駿在男子雙人單槳，為港隊勇奪本屆首金的賽艇代表林新棟，因治療右手手腕勞損正在休養，下月底將返國內出戰全國秋季賽，寓賽於操。他把目光鎖定明年5月瑞士舉行的巴黎奧運最終資格賽上，競逐餘下兩張入場券，「若能從中取得奧運資格，將是香港賽艇隊在國際級賽事達到這成就，是一個大挑戰，但很值得去做」。