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體育
2023年11月26日星期日
曼城遭利物浦逼和 夏蘭特最快入第50球 阿諾特末段扳平
巴塞僅逼和華歷簡奴 沙維憂麾下受傷倡設兩個月國際賽期
勝利船首稱霸日職 主場挫鯨魚 提早一輪壓水手封王
港超VAR爭議 張炎有撐球證判斷無誤
3×3世巡賽香港站開打 烏溪沙無緣正賽
體壇快訊：12港將今決戰東亞泰拳賽
SUN周日體育直播賽程
江旻憓:最緊要健康 透露月初再染疫 淡然面對世一頭銜
方凱申港公開賽男重封王 「尋回那團火」
鄧謝配中國大師賽負韓國隊4強止步
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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