體壇快訊：12港將今決戰東亞泰拳賽

鄭翔鴻港田徑公開賽百米奪標

一連兩日的香港田徑公開賽昨假馬鞍山運動場上演，鄭翔鴻在男子100米決賽以10.80秒封王，李紫桃則於女子100米決賽以12.10秒稱后。新晉「氣袋」謝俊賢在男子1500米跑出4分00.56秒，以3秒之差屈居亞軍，他在今早將轉戰大專越野賽，續爭佳績。

勇士季中賽反勝馬刺

金州勇士昨於NBA季中錦標賽憑史堤芬居里轟入7球三分、全場共得35分，主場以118：112反勝聖安東尼奧馬刺，在西岸C組暫得2勝1負。

法國馬里闖U17世盃4強

正在印尼上演的U17世界盃昨日續燃戰火，其中法國隊在8強鬥16強將英格蘭隊淘汰的亞洲球隊烏茲別克，結果法國隊由中場伊斯美布納特在下半場83分鐘一箭定江山，以1：0險勝對手出線4強，並將與同日皆以1：0擊敗摩洛哥隊的非洲球隊馬里爭入決賽，值得一提的是，法國隊由分組賽至今，5場賽事未有失球。此外，國際足協昨日表示，會就早前巴西主場迎戰阿根廷的世界盃外圍賽賽前發生的暴力事件展開調查。

澳洲連續兩屆晉台維斯盃決賽

澳洲隊在西班牙舉行的台維斯盃4強賽，藉樸比連及迪文亞同以盤數2：0，分別打敗芬蘭隊的維丹頓和魯素禾利，率先連續兩屆躋身4強，將決戰塞爾維亞或意大利隊。