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體育

勝利船首稱霸日職 主場挫鯨魚 提早一輪壓水手封王

【明報專訊】日職球隊神戶勝利船昨在聯賽主場2：1擊敗名古屋鯨魚後，以33戰得68分，領先次席橫濱水手4分，在日職尚餘一輪下提前奪冠，亦是這支關西豪門隊史首度稱霸日職。

大迫勇也獻兩助攻勢奪MVP

隨着日職排第2的水手昨仗主場只與新潟天鵝打和0：0，意味勝利船昨在主場只要擊敗前列的鯨魚即可首嘗日職封王滋味。結果今戰有西班牙前國腳桑馬達續列後備的勝利船，開賽12分鐘便憑中場井出遙也接應前鋒大迫勇也二傳，殺入左路禁區挑射得手開紀錄。兩分鐘後大迫勇也再次妙傳，在左路底線傳中予其鋒線拍檔武藤嘉紀，後者門前撞入，令勝利船14分鐘領先2：0。

鯨魚在30分鐘由前鋒卡斯柏真卡追回一球，完半場前攻門又被後衛山川哲史白界前解圍，加上客軍鋒將前田直輝下半場近射中楣，使勝利船力保勝果到完場，賽後33戰獲68分，在聯賽只餘一輪下領先次席的水手4分，令上季僅以13名完季的這支關西豪門，隊史首次在日職封王，衛冕失敗的水手則確認以亞軍完季。至於昨仗貢獻兩次助攻的33歲前國腳大迫勇也，現入22球領先射手榜之餘，下月亦勢奪今年度日職最有價值球員（MVP）。勝利船教練吉田孝行在球隊封王後說：「每場比賽後，我都會與球員重看比賽片段，並指出球員做得不好的地方及作出調整，今次奪冠就是成果，我為所有職球員感自豪」。

榜尾的FC橫濱主場0：1不敵湘南比馬後，33戰僅29分，離尾二的柏雷素爾差3分，兼得失球差12球，能否護級成功只餘數字上可能。

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