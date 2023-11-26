曼城遭利物浦逼和 夏蘭特最快入第50球 阿諾特末段扳平

曼城賽前據報有中鋒艾寧夏蘭特、門將艾達臣摩拉斯及後衛尼敦阿基上陣成疑，卻悉數擔正，利物浦則以在國際賽大勇的前鋒穆罕默德沙拿和達雲紐尼斯掛帥，伙拍迪亞高祖達攻堅，而翼鋒路易斯迪亞斯則先列後備。此外，紅軍的阿歷山大阿諾特沒被推上中場而擔任右閘，上半場不時與活躍的曼城新兵左翼謝利美杜古短兵相接。

紅軍門將艾利臣比加跣倒致先失

16分鐘，沙拿右路左腳傳中予紐尼斯頭槌攻門被艾達臣摩拉斯飛身拍出。27分鐘，曼城右翼菲爾科頓施射乏力被紅軍龍門艾利臣比加輕易沒收，但當他快速大腳開球時卻跣倒地上，皮球亦落在尼敦阿基腳下，這名荷蘭國腳隨即扭過兩名紅軍球員再傳球予夏蘭特射門，令艾利臣比加束手就擒，也是該名挪威國腳近兩季英超上陣48場的個人第50個入球，打破了英格蘭隊名宿高爾需花65場才達此里程碑的紀錄。紅軍其後反撲，惟隨着紐尼斯在35分鐘左路窄位射門中網側，上半場終以0：1落後。

下半場接戰至53分鐘，杜古傳中予曼城隊友祖利安艾華利斯第一時間施射高出。不久，紅軍鋒將迪亞高祖達因傷退下火線，由路易斯迪亞斯入替，領隊高普同時以中場賴恩格雲貝治入替居迪斯鍾斯，又於73分鐘調入加普加強攻力，終在80分鐘藉沙拿助攻阿歷山大阿諾特扳平1：1完場。

曼聯折蒙特 拉舒福特歐聯停賽1場

英超今晚及明晨接戰兩場，尾場曼聯作客愛華頓一役，「紅魔」勢有今夏由車路士來投的美臣蒙特因練習期間足踝受傷，據報需養傷一個月，事實是在卡斯米路及基斯甸艾歷臣亦在養傷下，球隊中場人腳漸呈捉襟見肘，而早前代表丹麥隊比賽的箭頭海倫則因傷上陣成疑。惟好消息是月初在歐聯分組賽作客負哥本哈根直接領紅的前鋒拉舒福特只被罰停賽1場，只無緣周中作客加拉塔沙雷。

今晚頭場熱刺對客軍阿士東維拉的前列球隊之戰方面，主隊有中場比蘇馬及守將基斯甸羅美路停賽外，傷兵更多達7人，或成多曼聯4分的維拉進一步擴大領前優勢的主因。