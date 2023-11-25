俞雅欣亞運摘銅自救 寫港隊田項零的突破 保資助續隨恩師訓練

文：許嘉明、圖：鄧宗弘

俞雅欣在中學畢業後「棄跑轉跳」，跟隨時任德望中學教練陳慧賢練習跳遠，而她在2018年跳出6.19米並打破塵封7年的香港紀錄，惟同年落選雅加達亞運代表隊，令她下定決心尋求突破。她在隨後一年大放異彩，7度將紀錄推前至6.31米。不過，疫情打亂這名小妮子的步伐，令勢如破竹的她陷入低潮。

成績浮浮沉沉、恩師在2021年與家人移居英國，俞雅欣與港隊新聘跳項教練Rolf Ohman未能磨合，加上去年3月在歐洲集訓時拉傷小腿，更令她跌入迷茫期。不過幾經掙扎後，她決定向恩師陳慧賢尋求協助，克服相隔逾9000公里距離的遙距教學，「我發現Rolf的訓練方式不適合我，同時知道今年有很多重要比賽，我不想再浪費機會，就決定找Animo『補鑊』」。

成績曾陷瓶頸變焦躁 學會平復心情求變

從季初的亞洲室內錦標賽只跳出6.04米，7月亞洲賽的6.23米，再到8月成都世大運的5.98米，一切數字也令俞雅欣開始心急。她不諱言當時眼見亞運迫在眉睫，也開始感到壓力，甚至出現有心無力的感覺，「亞洲賽做不到好成績也沒太大挫敗感，因我知道這次的準備很趕，也明白有機會趕不及，但愈近亞運我就愈心急，好似減肥沒進展，技術和重訓也做不好，整個人都很焦躁」。

不過，俞雅欣明白要先平復心情，才能改善處境，她說：「我告訴自己要保持耐性，希望一步步做好，爭取每一課都是有質量的訓練，不因心情急躁浪費剩下來的訓練機會」。練習未能反映在成績之上，俞雅欣難免會信心動搖，但她仍決心隨恩師放手一博，最終成功在「大蓮花」創下歷史，憑第2跳躍出6.50米摘銅，成為港隊亞運史上首面田項獎牌得主。

值得一提的是，香港田徑隊此前在亞運曾奪3牌，均來自徑項包括1954年馬尼拉亞運Stephen Xavier的男子200米銅牌、2014年仁川亞運男子4×100米接力銅牌、2018年雅加達亞運呂麗瑤的女子100米跨欄銅牌。

俞雅欣成為港隊田項「零的突破」，也是田徑保住體院精英A級席位的關鍵。不過，對她而言這面獎牌的價值，是可以再次跟隨陳慧賢一起訓練，「這面獎牌真的來得及時。如果我想繼續跟Animo訓練，就需要成績證明，取得足夠資助才行，所以這面獎牌在我最需要它的時候出現了」。

自信能複製佳績闖奧 盼偕胞姊同征洛城

俞雅欣透露將於下月啟程到英國，與恩師為衝擊巴黎奧運努力，她期望透過世界排名升上頭30位取入場券，惟要在4場國際田聯B級賽事跳到6.50米，才有望達成目標。被問到是否要複製昔日狂破港績之旅時，她笑言：「我不止2019年，而是跟着Animo時，成績一直穩步上揚，所以我有信心這次也做得到」。

提到心中終極目標，俞雅欣坦言是跟港隊棍網球代表的胞姊俞雅程，一同出戰2028年洛杉磯奧運。她也感恩追夢路上，一直有家人支持，「我覺得跳遠路上，背後有好多人支持，他們令到我更有底氣地放心追夢」。

（體壇人誌）