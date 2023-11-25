明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

俞雅欣亞運摘銅自救 寫港隊田項零的突破 保資助續隨恩師訓練

【明報專訊】在網上搜尋香港跳遠女將「俞雅欣」，過去相關結果大多是其1年內7破香港紀錄的瘋狂表現；在今年10月過後，則是她在杭州亞運破港績以6.50米摘銅的歷史一刻。對俞雅欣來說，這面獎牌來得及時，有助她獲資助跟隨恩師陳慧賢（Animo）繼續訓練，從而衝擊奧運入場券。

文：許嘉明、圖：鄧宗弘

俞雅欣在中學畢業後「棄跑轉跳」，跟隨時任德望中學教練陳慧賢練習跳遠，而她在2018年跳出6.19米並打破塵封7年的香港紀錄，惟同年落選雅加達亞運代表隊，令她下定決心尋求突破。她在隨後一年大放異彩，7度將紀錄推前至6.31米。不過，疫情打亂這名小妮子的步伐，令勢如破竹的她陷入低潮。

成績浮浮沉沉、恩師在2021年與家人移居英國，俞雅欣與港隊新聘跳項教練Rolf Ohman未能磨合，加上去年3月在歐洲集訓時拉傷小腿，更令她跌入迷茫期。不過幾經掙扎後，她決定向恩師陳慧賢尋求協助，克服相隔逾9000公里距離的遙距教學，「我發現Rolf的訓練方式不適合我，同時知道今年有很多重要比賽，我不想再浪費機會，就決定找Animo『補鑊』」。

成績曾陷瓶頸變焦躁 學會平復心情求變

從季初的亞洲室內錦標賽只跳出6.04米，7月亞洲賽的6.23米，再到8月成都世大運的5.98米，一切數字也令俞雅欣開始心急。她不諱言當時眼見亞運迫在眉睫，也開始感到壓力，甚至出現有心無力的感覺，「亞洲賽做不到好成績也沒太大挫敗感，因我知道這次的準備很趕，也明白有機會趕不及，但愈近亞運我就愈心急，好似減肥沒進展，技術和重訓也做不好，整個人都很焦躁」。

不過，俞雅欣明白要先平復心情，才能改善處境，她說：「我告訴自己要保持耐性，希望一步步做好，爭取每一課都是有質量的訓練，不因心情急躁浪費剩下來的訓練機會」。練習未能反映在成績之上，俞雅欣難免會信心動搖，但她仍決心隨恩師放手一博，最終成功在「大蓮花」創下歷史，憑第2跳躍出6.50米摘銅，成為港隊亞運史上首面田項獎牌得主。

值得一提的是，香港田徑隊此前在亞運曾奪3牌，均來自徑項包括1954年馬尼拉亞運Stephen Xavier的男子200米銅牌、2014年仁川亞運男子4×100米接力銅牌、2018年雅加達亞運呂麗瑤的女子100米跨欄銅牌。

俞雅欣成為港隊田項「零的突破」，也是田徑保住體院精英A級席位的關鍵。不過，對她而言這面獎牌的價值，是可以再次跟隨陳慧賢一起訓練，「這面獎牌真的來得及時。如果我想繼續跟Animo訓練，就需要成績證明，取得足夠資助才行，所以這面獎牌在我最需要它的時候出現了」。

自信能複製佳績闖奧 盼偕胞姊同征洛城

俞雅欣透露將於下月啟程到英國，與恩師為衝擊巴黎奧運努力，她期望透過世界排名升上頭30位取入場券，惟要在4場國際田聯B級賽事跳到6.50米，才有望達成目標。被問到是否要複製昔日狂破港績之旅時，她笑言：「我不止2019年，而是跟着Animo時，成績一直穩步上揚，所以我有信心這次也做得到」。

提到心中終極目標，俞雅欣坦言是跟港隊棍網球代表的胞姊俞雅程，一同出戰2028年洛杉磯奧運。她也感恩追夢路上，一直有家人支持，「我覺得跳遠路上，背後有好多人支持，他們令到我更有底氣地放心追夢」。

（體壇人誌）

上 / 下一篇新聞