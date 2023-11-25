體壇快訊：鄧謝配中國大師賽闖4強

劉慕裳獲母校課室命名

林大輝慈善基金昨舉行頒獎禮，向在杭州亞運奪牌的林大輝中學校友頒發獎金，總額逾270萬，包括空手道的劉慕裳；劍擊的張家朗、崔浩然、何瑋桁、楊子加及方凱申；賽艇隊的王瑋駿及林新棟、乒乓球隊的黃鎮廷，以及單車隊的李思穎。適逢該校20周年校慶，校方昨舉行劉慕裳課室命名儀式，將一課室以其命名，以表揚她在運動領域的卓越貢獻和成就。

丹尼爾涉性侵 西檢倡判囚9年

巴塞隆拿今晚於西甲作客華歷簡奴，力爭聯賽三連勝續追前兩名的基羅納及皇家馬德里。至於40歲前巴塞名將丹尼爾去年除夕因在巴塞一間夜店涉嫌性侵一名女子被控，據報當地檢察機關擬提出判處9年刑期。

水手失分 神戶奪冠只差1分

衛冕之師橫濱水手昨於日職尾二輪主場僅以0：0悶和新潟天鵝，賽後33戰得64分，落後榜首的神戶勝利船1分，意味神戶今午若能在主場擊敗名古屋鯨魚，便可提前一輪奪得隊史首座頂級聯賽冠軍。

阿根廷德國會師世少4強

阿根廷隊昨於U17世少盃8強的南美大戰，以3：0挫衛冕的巴西隊殺入4強。德國隊則以1球淨勝西班牙隊，將與阿根廷爭入決賽。