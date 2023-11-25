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體育

傑志南區言和 末段VAR判決惹爭議

【明報專訊】傑志昨於旺角大球場上演的港超，因補時階段失球被視像裁判（VAR）判犯規無效而保住1分，以0：0言和冠忠南區。不過此判決審視長達6分鐘，且球證黃偉倫未有到場邊翻看片段而引起南區職球員大為不滿。南區主帥楊正光賽後稱因「問題球」跌了兩分。

傑志昨有新加盟的25歲烏茲別克國腳前鋒迪美路夫首次上陣即擔正，於8分鐘半傳半射首次攻門，以及換邊後再次起腳，均未能射破南區門將伍瑋謙的十指關。「藍鳥」面對南區的血肉長城久攻不下之餘，更於補時出現爭議一幕，被南區日籍後衛川瀨浩太接應罰球頭槌破網，球證初指川瀨隊友杜馬思越位在先，惟VAR審視後，改判對方撞倒門將王振鵬而犯規「詐糊」。最終補時長達9分鐘下踢成0：0。傑志失分後6戰13分續排次席，落後明午主場對深水埗的榜首理文3分。

南區將帥不滿主球證未翻看片段

今季港超首次起用VAR，昨仗卻成賽後焦點，一方面VAR球證羅碧芝在VAR房審視這入球長達6分鐘，其次主球證黃偉倫亦沒走到場邊翻看相關片段，更在判入球無效後立即吹雞完場，引起南區職球員不滿，雙方球員亦理論一番。

南區主帥楊正光表示，曾在場邊問球證為何判入球無效，對方沒答覆，「我們跌了兩分，想喊。球隊踢出今季最佳防守一仗，但因問題球令這場激烈比賽有污點，有VAR都無幫助，今次整個程序都出現錯誤，球證和相關方面要好好檢討」。

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