英超藍紅交戰針鋒相對 曼城利物浦同促球迷冷靜免生悲

曼城現12戰28分暫列英超「一哥」，利物浦經過5場不敗後，僅以1分落後居次。兩軍射手今季續大勇，曼城前鋒艾寧夏蘭特以13球領先射手榜，利物浦翼鋒穆罕默德沙拿則以10球緊隨其後。兩軍領隊哥迪奧拿與高普在英超交手往績，則分別贏5及4場。

高普不滿踢早場 曼市警安全為由拒推遲

不過，這場大戰於英國時間中午12時30分在阿提哈德球場舉行，除了令雙方的南美國腳在戰畢世界盃外圍賽不足72小時後再迎大戰，亦是紅軍今季第3次在國際賽周後踢早場，令高普甚為不滿，曾公開抨擊英超賽會及轉播機構的安排。英國《每日郵報》報道，高普昨在操練時，曾開玩笑向前來採訪的《天空體育》記者攬頭攬頸，還戳對方肚子一下，說了句「謝謝你們的12時半」。

據報英超賽會曾提出改於當地傍晚時間開賽，但與曼市警方協商後，基於安全考慮遭拒絕。藍月與紅軍近年爭冠競烈，兩隊球迷對立情况愈見嚴重，如去年12月英格蘭聯賽盃16強碰頭時，一名15歲女球迷被裝滿硬幣的啤酒杯擊中，導致留下永久傷疤，另有曼城球迷毆打傷殘的利物浦球迷而被捕；上季聯賽於晏菲路球場對決時，哥迪奧拿賽後提及曾被硬幣投擲，另曼城球迷被指摘破壞晏菲路的球迷區，曾高唱有關希斯堡慘劇的內容。

因此，兩間球會賽前同時向持有門票的球迷發電郵，呼籲比賽時要保持規矩。曼城強調不要喊有關悲劇的極端口號；利物浦則提及不要投擲雜物。兩隊亦同時警告球迷，會向滋事者採取行動追究。

此外，今季加盟利物浦的中場蘇保斯拉爾，將首次在英超與曾在薩爾斯堡做隊友的夏蘭特較量。這名匈牙利國腳賽前透露彼此關係友好，「我們現在住得很近，今夏我說將會加盟利物浦時，他立即恭喜我，說英超聯賽是十分瘋狂」。