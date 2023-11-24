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2023年11月24日星期五
FIFA會長譴責暴力 巴阿球迷衝突 巴西足總勢被追究
中韓戰球迷披熱刺球衣引毆鬥 前國腳：支持要分場合
歐國外附加賽抽籤 安尼亞與利雲度夫斯基鬥射術
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【明報專訊】（請看附圖）
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