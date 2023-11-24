梳爾奧拿拿傷癒回歸 紅魔英超訪愛華頓前收喜訊

曼聯開季後傷兵不斷，隨着奧拿拿上周在世界盃非洲區外圍賽對毛里裘斯隊觸傷鼠蹊，「十字軍」一度多達12人，對往後連場大戰構成巨大壓力，惟奧拿拿返回曼聯後康復進度良好，有望與勞基梳爾碰愛華頓時擔正。

拖肥高層視扣分當激勵

梳爾於8月中大腿肌肉重創後休戰至近日才復練，在他缺陣期間，杜維爾馬拉西亞及借將利古朗也告受傷，令曼聯出現左閘荒，領隊坦夏格被迫起用守將達洛治及域陀連迪路夫移任左路，甚至另一借將中場蘇夫恩岩拉伯特也曾串演左閘。

英國傳媒指，梳爾長期缺陣，連累與他在左路合作純熟的前鋒拉舒福特狀態低沉，故這名28歲英格蘭國腳復出，勢可增強「紅魔」攻守能力。

至於對手愛華頓上周因違反財政公平條例被判扣10分，現以4分跌至尾二，與包尾的般尼同樣少尾三的錫菲聯1分，但「拖肥」總監杜維爾認為，過去7場英超比賽4勝1和2負，反映球隊已擺脫季初頹勢，並視被扣分等同為球員「加油」作賽。

另外，英超「四哥」熱刺近日被翻舊帳，指在2008年以750萬鎊（約7330萬港元）轉會費，將前鋒迪科爾售予樸茨茅夫時起用無牌經紀，若最終被英格蘭足總判罪成，可能面臨同樣被罰扣分或禁止在轉會窗買賣球員等處分。