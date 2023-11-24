中韓戰球迷披熱刺球衣引毆鬥 前國腳：支持要分場合

網上片段所見，在「中韓大戰」主隊看台上，不乏球迷身穿熱刺兼印有孫興慜名字的球衣，比賽其間多次與附近國足球迷對罵甚至大打對手。涉事球迷在孫興慜入球後更展示熱刺球衣兼舉中指挑釁，隨即遭身邊球迷圍毆、丟水樽而被保安帶走，有球迷更向對方大罵「漢奸」。英國《太陽報》及韓國傳媒均有報道，韓媒稱此事證明孫興慜在中國廣受歡迎。深圳市公安局稱正在調查事件。

效力中超梅州客家的前國腳尹鴻博稱，不太接受國足球迷陣營有人穿上孫興慜熱刺球衣，「喜歡球會和球員沒有錯，但真的要分場合。在國家隊比賽你可以不到現場助威，但不能背棄國家榮譽、不能給對方加油」。中國足協新任主席宋凱則談及看過中韓戰後，「深深感覺中國足球要提高」。

U23亞洲盃中日韓同組

此外，U23亞洲盃分組賽昨抽籤，國足抽中與日本、韓國及阿聯酋隊同在B組，堪稱「死亡之組」，賽事明年4月15日至5月3日於卡塔爾舉行，冠、亞、季軍將獲明夏巴黎奧運參賽資格。

另外，泰國隊主場反負予國足後，縱作客3：1挫新加坡隊，但前日落實主帥波金離任，將由上季帶領武里南聯成泰國三冠王的日籍教頭石井正忠接掌。