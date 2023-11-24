FIFA會長譴責暴力 巴阿球迷衝突 巴西足總勢被追究

巴西前日禍不單行，國家隊既在里約熱內盧的馬拉簡拿球場以0：1受挫阿根廷隊，輸掉隊史首場世盃外主場比賽，又於賽前處理兩軍球迷衝突事件上極具爭議，甚至被客軍球星美斯狠批，這名八奪金球獎得主昨再在社交網「發炮」：「警方對球迷的鎮壓是不能容忍的！這太瘋狂了，必須停止。」

球迷組織批售票沒區分兩隊惹禍

FIFA會長恩范天奴及後加入譴責，在聲明中指出：「所有球員、球迷、工作人員和教練，都必須在安全及受到保護情况下，才能享受足球。我敦促主辦當局須確保尊重這一點。」據《ESPN》報道，恩范天奴日內將收到為該仗執法的智利籍球證賽後報告，並料巴西足總勢難避過罰款，甚至未來有主場賽事需閉門作賽的處分。

巴西球迷組織協會「ANATORG」則指出，此役兩軍球迷竟無障礙物分隔致混雜同場，最終發生事故。ANATORG又稱早於賽前一天已警告當局及巴西足總官員，此仗潛在爆發暴力風險，「可是CBF和官員的疏忽無能，最終導致這場毆鬥，成為一宗預言悲劇」。里約州警方發言人亦歸咎CBF的安排，「他們決定在沒有國家配額情况下售票，更糟糕是沒有劃清座位分區」。CBF反駁道：「國家警方和其他當局均知道使用混合座位的計劃，這是FIFA組織比賽的標準……比賽的組織和計劃是由CBF與當局、特別是警方策劃的。」

戴巴拿盼史卡朗尼留任

此外，美斯證實對巴西時觸傷鼠蹊，在比賽至78分鐘退下火線，惟他對傷勢感樂觀，「這是我今年最後一場比賽，所以我有足夠時間康復，為明年比賽做好準備」。據報他預計明年1月中返回效力的國際邁阿密報到。至於阿根廷主帥史卡朗尼暗示離職一事，繼守將基斯甸羅美路希望對方繼續領軍後，前鋒保羅戴巴拿亦公開說：「這令我驚訝，尤其是我們勝出漂亮一仗……我可以做的是支持他。現在拭目以待好了。」