明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

歐國外煞科 決出21支決賽周隊伍 克羅地亞搭上尾班車

【明報專訊】歐洲國家盃外圍賽小組階段昨晨煞科，並決出21支成功躋身決賽周隊伍（見上表）。當中D組的克羅地亞隊主場1：0小勝亞美尼亞隊，成功鎖定D組次名兼搭上出線「尾班車」，位列D組第3的威爾斯則要轉戰附加賽，爭奪餘下3張入場券。

威爾斯直路腳軟轉戰附加賽

去年卡塔爾世界盃勇奪季軍的克羅地亞隊，昨仗對亞美尼亞隊的出線關鍵戰未受太大考驗，並憑前鋒布迪馬在43分鐘接應傳中頭槌頂入奠勝「士哥」報捷。由於賽前已落後兩分的威爾斯隊，昨主場只能與土耳其隊言和1：1，令8戰得16分的「格仔軍」遂以4分之差壓過威爾斯，成為最後1支在分組賽階段殺入決賽周的球隊。將成為克羅地亞隊史首次領軍征戰4屆大賽的主帥戴歷，賽後表示：「征戰外圍賽從來不易，但場內的球員、場外的球迷都為晉級付出了許多努力。最終能達成目標實在非常美好。」至於威爾斯在D組最後兩輪痛失4分，大好形勢下錯過直接晉身決賽周良機，教練派治直言「肯定對戰果失望，但我們曾在分組賽擊敗克羅地亞，這仗表現也不算差，我們有信心在附加賽重整旗鼓。」

被指治軍不力 捷克主帥離職

另一方面，早前在E組分組最後一輪3：0大勝摩爾多瓦隊取次名出線的捷克隊，其主教練施夏菲則聲稱因「感到壓力大得難以招架」而宣布請辭。不過據當地傳媒報道，捷克足總早在上月球隊0：3不敵阿爾巴尼亞隊後，已將施夏菲的合約改至今年11月就屆滿，加上日前又爆出3名國腳大戰前夕外出夜蒲的醜聞，矛頭也直指施夏菲治軍不力，或是他決定掛冠而去的導火線。

分組賽謝幕後，緊接將由2022／23年歐洲國家聯賽A、B、C及D組中成績及排名較好，而尚未獲得歐國盃決賽周資格的球隊，透過附加賽競逐最後3張決賽周入場券。附加賽的抽籤儀式將於今晚進行，4強賽事會在明年3月21日上演，決賽則在3月26日舉行。

（歐國外消息）

上 / 下一篇新聞