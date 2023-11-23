歐國外煞科 決出21支決賽周隊伍 克羅地亞搭上尾班車

威爾斯直路腳軟轉戰附加賽

去年卡塔爾世界盃勇奪季軍的克羅地亞隊，昨仗對亞美尼亞隊的出線關鍵戰未受太大考驗，並憑前鋒布迪馬在43分鐘接應傳中頭槌頂入奠勝「士哥」報捷。由於賽前已落後兩分的威爾斯隊，昨主場只能與土耳其隊言和1：1，令8戰得16分的「格仔軍」遂以4分之差壓過威爾斯，成為最後1支在分組賽階段殺入決賽周的球隊。將成為克羅地亞隊史首次領軍征戰4屆大賽的主帥戴歷，賽後表示：「征戰外圍賽從來不易，但場內的球員、場外的球迷都為晉級付出了許多努力。最終能達成目標實在非常美好。」至於威爾斯在D組最後兩輪痛失4分，大好形勢下錯過直接晉身決賽周良機，教練派治直言「肯定對戰果失望，但我們曾在分組賽擊敗克羅地亞，這仗表現也不算差，我們有信心在附加賽重整旗鼓。」

被指治軍不力 捷克主帥離職

另一方面，早前在E組分組最後一輪3：0大勝摩爾多瓦隊取次名出線的捷克隊，其主教練施夏菲則聲稱因「感到壓力大得難以招架」而宣布請辭。不過據當地傳媒報道，捷克足總早在上月球隊0：3不敵阿爾巴尼亞隊後，已將施夏菲的合約改至今年11月就屆滿，加上日前又爆出3名國腳大戰前夕外出夜蒲的醜聞，矛頭也直指施夏菲治軍不力，或是他決定掛冠而去的導火線。

分組賽謝幕後，緊接將由2022／23年歐洲國家聯賽A、B、C及D組中成績及排名較好，而尚未獲得歐國盃決賽周資格的球隊，透過附加賽競逐最後3張決賽周入場券。附加賽的抽籤儀式將於今晚進行，4強賽事會在明年3月21日上演，決賽則在3月26日舉行。

（歐國外消息）