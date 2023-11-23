報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年11月23日星期四
巴西首嘗世盃外圍賽主場敗績 不敵死敵阿根廷出線響警號 巴西警武力鎮壓球迷騷亂
港土戰遇傑志隊友明加索夫 陳晉一：感覺奇妙
日本大破敘利亞高踞榜首 八連勝強勢收爐
鄧謝配回勇及時 偕李吳配中國羽球大師賽闖次圈
湖人大炒爵士 占士生涯突破3.9萬分
體壇快訊：全英桌球賽港將下馬
電視精選
歐國外煞科 決出21支決賽周隊伍 克羅地亞搭上尾班車
辛尼首領紅 德國負奧地利兩連敗
英超球會表決通過 紐卡素准向沙特借兵
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
巴西首嘗世盃外圍賽主場敗績 不敵死敵阿根廷出線響警號 巴西警武力鎮壓球迷騷亂
港土戰遇傑志隊友明加索夫 陳晉一：感覺奇妙
日本大破敘利亞高踞榜首 八連勝強勢收爐
鄧謝配回勇及時 偕李吳配中國羽球大師賽闖次圈
湖人大炒爵士 占士生涯突破3.9萬分
體壇快訊：全英桌球賽港將下馬
電視精選
歐國外煞科 決出21支決賽周隊伍 克羅地亞搭上尾班車
辛尼首領紅 德國負奧地利兩連敗
英超球會表決通過 紐卡素准向沙特借兵
巴西首嘗世盃外圍賽主場敗績 不敵死敵阿根廷出線響警號 巴西警武力鎮壓球迷騷亂
港土戰遇傑志隊友明加索夫 陳晉一：感覺奇妙
日本大破敘利亞高踞榜首 八連勝強勢收爐
鄧謝配回勇及時 偕李吳配中國羽球大師賽闖次圈
湖人大炒爵士 占士生涯突破3.9萬分
體壇快訊：全英桌球賽港將下馬
歐國外煞科 決出21支決賽周隊伍 克羅地亞搭上尾班車
辛尼首領紅 德國負奧地利兩連敗
英超球會表決通過 紐卡素准向沙特借兵
prev
next