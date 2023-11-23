日本大破敘利亞高踞榜首 八連勝強勢收爐

上田綺世梅開二度 伊東純也4助攻

主帥森保一提醒麾下保持態度

「藍武士」前日出戰世盃外次圈B組次輪作客敘利亞隊，迎來今年最後一場國際賽，全場控制戰局擁逾七成控球率，並於32分鐘由久保建英接應伊東純也的右路橫傳先開紀錄。及後伊東純也於37及41分鐘接連助攻予上輪大演「帽子戲法」的前鋒上田綺世梅開二度，半場3球領先。

換邊後僅兩分鐘，菅原由勢藉罰球攻勢接應久保建英的橫傳遠射破網，亦是這名右閘首為大國腳建功。持續圍攻的日本戰至82分鐘再由細谷真大接應是役助攻「大四喜」的伊東純也，為球隊「埋齋」，最終藍武士以5球大勝敘利亞，在B組兩戰全勝得6分續居首，敘利亞則兩戰得3分，被同分的朝鮮隊以較佳得失球壓過，跌落第3位。

賽後日本主帥森保一笑言自己亦不知球隊已八連勝，又稱在小組雖兩戰皆捷，但距出線仍言之尚早，必須保持態度去面對及後賽事。

至於澳洲隊同日於I組次輪在中立場以1：0小勝巴勒斯坦隊，兩連捷續居首；G組的沙特阿拉伯隊則在意大利籍名帥文仙尼領軍下，則作客2：0輕取約旦隊，同告兩連勝高踞榜首。