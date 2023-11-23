港土戰遇傑志隊友明加索夫 陳晉一：感覺奇妙

陳晉一是役與明加索夫正面交鋒，他透露賽前曾跟對方說笑，「我話若港隊贏波他便可以放假。下次見面時可能會問他點解着傑志波衫時表現麻麻地。這次國際賽期大家都無交流，但好期待這場比賽，始終香港好少可以同球會外援隊友在國際賽交手，大家都熟路，落到場好似捉棋咁，感覺幾奇妙」。

明加索夫尊重香港拒慶祝

傑志簽烏茲別克國腳前鋒

港足是役尾段有多次反勝機會，包括陳晉一門前補射失機，這名21歲小將亦對此感可惜，「有時足球就是半秒或一秒便可改變賽果，自己幫不到球隊當然有點失落，但希望展現到我們在這組是有決心，不是純粹來參與。希望往後比賽以這場做基本底線，繼續建立表現爭取成績」。

梅開二度的明加索夫賽後則承認百感交集，「我很高興為國家隊入球，一方面對未能全取3分感失望，但同時看到傑志球迷入場支持港隊，我很尊重香港，視為第二個家，所以心情有些複雜，出於尊重，入球後我只高舉雙手」。另外，傑志昨宣布簽入25歲烏茲別克國腳前鋒迪美路夫，披27號球衣，將完成註冊，最快明晚港超對冠忠南區可候命。他去年曾兩次為烏茲別克隊上陣。