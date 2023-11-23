明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

巴西首嘗世盃外圍賽主場敗績 不敵死敵阿根廷出線響警號 巴西警武力鎮壓球迷騷亂

【明報專訊】巴西隊出線2026年世界盃決賽周敲響警號！這支5屆世界盃冠軍昨在馬拉簡拿球場以0：1不敵宿敵阿根廷隊，歷來世盃南美洲區外圍賽主場首嘗敗績，而在這賽事吞三連敗後更跌落第6。兩軍球迷賽前發生衝突，巴西警方出動鎮壓，賽後被客軍隊長美斯抨擊很糟糕。

巴西隊之前兩場世界盃外圍賽作客連負烏拉圭和哥倫比亞隊，在傷兵纍纍隊下，此役需由剛傷癒的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯臨危受命掛帥，伙拍洛迪高高斯及拉芬夏比洛尼攻堅。

奧達文迪為阿根廷奠勝

巴西6戰僅7分跌第6

「森巴兵」是役雖取得主導權，卻始終忘帶射門鞋，更被阿根廷隊的35歲守將奧達文迪在63分鐘一「槌」定音，首次在世盃外主場全失3分，賽後6戰續得7分降落第6，雖然前六球隊可直接出線決賽周，而第7名球隊亦可獲得附加賽資格，但以巴西隊現時表現，難免叫人慨嘆今非昔比，出線甚或已亮了警號。

巴、阿兩軍此仗踢來火爆，單計上半場已有22次犯規和出現3面黃牌，而在72分鐘後備上陣的巴西中場祖連頓，更在10分鐘後因打對手迪保羅面部領紅。兩軍場內球迷賽前也發生衝突，其間兩軍隊長包括阿根廷的美斯，以及此役下半場因傷退下火線的巴西的馬昆賀斯，均走到場邊要求支持者冷靜，卻不得要領，終由巴西警方出動鎮壓，阿根廷門將達米安馬天尼斯更介入並要求巴警停止毆打球迷，結果兩隊球員返回更衣室，事件最終令賽事延遲近半小時開賽。

美斯斥警毆打民眾 「可變災難」

阿根廷主帥史卡朗尼或掛冠

美斯說：「這很糟糕，因我們看到警察如何毆打群眾，他們揮舞警棍鎮壓。那裏還有球員的家人，你是會想念你的親人。事件或可變成災難，這場比賽則變得次要，但始終這次凱旋是一件美事。」美斯此役於78分鐘被換出，總計36歲的他共在世盃外5次作客巴西全「食白果」。

另外，45歲阿根廷教練史卡朗尼賽後透露考慮掛冠，他說：「國家隊需要一個為球隊傾盡全力的教練，我現在卻想着很多事情，帶領球隊持續勝出是一件難事……我定會將這件事告訴足總和球員。」後衛基斯甸羅美路則回應道：「我們肯定和希望由史卡朗尼繼續領軍，我們定會說服他留下。」

烏拉圭3：0贏玻力追榜首

阿根廷賽後以15分領導群雄，續以兩分領前次席的烏拉圭隊，烏拉圭憑鋒將達雲紐尼斯梅開二度，加上玻利維亞隊球員擺烏龍，最終在主場以3：0大捷。少烏軍1分的第3名哥倫比亞隊，則作客以1：0挫巴拉圭隊；委內瑞拉作客逼和秘魯隊1：1後續列第4；厄瓜多爾隊主場以1：0勝智利隊後，以1分反壓巴西升上第5。

上 / 下一篇新聞