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體育

意大利驚險壓烏克蘭出線 對賽往績勝對手 延續歐國盃衛冕路

【明報專訊】歷經無緣卡塔爾世界盃的傷痛、前任國家隊教練文仙尼突然離任，以及近期困擾意甲球壇的球員賭波醜聞後，去屆盟主意大利隊昨晨在歐洲國家盃外圍賽C組最後一仗，在中立場0：0與烏克蘭隊互交白卷，以較佳對賽往績壓倒對手取C組次名，打入來年決賽周，踏出衛冕之旅重要一步。

雖然只須1分即可確保出線，但意大利隊是役未有刻意死守，與多次策動快速反擊的烏克蘭隊合共錄得24次射門，當中意軍中場大衛法迪斯於29分鐘禁區內單刀施射被烏軍門將僅僅擋出，而意大利門將基安盧基當拿隆馬換邊後亦曾擋出梅迪歷近射，加上烏克蘭完場前補時3分鐘有梅迪歷疑被白賴仁基斯坦迪踢跌，球證及VAR均沒判極刑下，最終雙方互無紀錄完場。

烏軍轉戰附加賽爭入場券

主帥嘆末段遭漏判12碼

兩軍賽後8戰同得14分，但因意大利在小組對烏克蘭的戰績為1勝1和，結果意軍憑較佳對賽往績取得C組次名，與作客1：1賽和北馬其頓隊後，8戰得20分的首名英格蘭隊，齊齊直接取得決賽周席位。屈居C組季席的烏克蘭，則仍有機會透過附加賽爭取另一張決賽周入場券。

意大利雖取得決賽周資格，惟賽前賽後俱不乏爭議焦點。先有歐洲足協會長施非林賽前的撐意論，稱「意大利未能出線是災難，我相信他們能打敗烏克蘭」，後有完場前的12碼爭議。烏克蘭主帥列保夫賽後稱：「我的看法是這一球是犯規，理應獲得12碼。」不過他亦指出「球員在國家面對艱難時刻，仍然展示出堅韌不屈的個性。他們會繼續為國而戰。」至於意軍主帥史巴列堤賽後表示：「考慮到之前的種種風波，要在外圍賽面對壓力下作賽，絕不容易。當然，我們已達成首個目標，真正挑戰現在才開始。」

聖馬力諾僅負芬蘭 連續3場進帳創隊史

力爭衛冕的意軍求仁得仁和波出線決賽周，其「弱鄰」聖馬力諾隊也在今輪歐國盃外圍賽H組賽事取得「另類成就」。雖然主場1：2不敵芬蘭隊後，聖馬力諾在外圍賽已錄得10連敗兼正式賽事連續136場不勝，但原來該隊最近3場外圍賽都能攻破對手大門，已創下聖軍征戰國際賽的最長連續入球場數紀錄，眾將在補時取得入球後，更齊齊衝進球場瘋狂慶祝。

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