韓國作客贈國足3蛋 孫興慜傳射居功

習近平笑言國足上仗挫泰國「僥倖成分大」

國足上輪作客驚險反勝泰國隊先拔頭籌，賽後國家主席習近平正於美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會，曾向泰國總理賽塔閒談時笑言這場勝仗「僥倖成分大」，又稱「我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏」。

昨日國足返主場於深圳大運中心體育場擺陣迎戰榜首的韓國隊，身為亞洲三哥的客軍坐擁孫興慜、黃喜燦、李康仁及金玟哉等歐洲大球會星將，國足全場受壓之餘，更於8分鐘有後衛朱辰傑在自家禁區踢跌黃喜燦被判12碼，「太極虎」由前鋒孫興慜操刀中鵠先開紀錄。及至45分鐘，孫興慜接應李康仁的角球傳中頭槌頂入，個人梅開二度，助球隊兩球領先半場。

換邊後韓國隊續大軍壓境，至87分鐘再憑孫興慜於右路罰球傳中予後衛鄭昇炫頭槌「埋齋」，以3球淨勝，兩戰全勝以6分續居首，國足則1勝1負得3分，暫列C組第3。

泰國輕取新加坡 壓國足搶次席

同組的泰國隊則作客憑素帕猜5分鐘先開紀錄，以及素哈拿在66及87分鐘「起孖」，以3：1輕取新加坡隊，以較佳得失球壓過同分的國足升次席。