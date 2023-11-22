明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足逼和土庫曼 取世盃外次圈首分 理文雙將黃威艾華頓建功 安達臣讚踢出在任最佳戰役

【明報專訊】香港足球代表隊在昨晚主場出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，於香港大球場出擊有6601人入場下，憑效力理文的黃威及艾華頓各建一功，以2：2逼和有傑志翼鋒明加索夫梅開二度的土庫曼隊，取得在E組第1分。港足主教練安達臣賽後讚揚麾下踢出他上任後表現最佳一仗。

在E組首場落敗的兩隊昨晚會師香港大球場，世界排名150的港足面對141名的土庫曼隊，正選有歸隊的入籍兵艾華頓及費蘭度，米高則任正前鋒，門將由葉鴻輝復任把關。香港足總主席霍啟山及體育專員黃德森亦作壁上觀。

土軍傑志外援明加索夫起孖未慶祝

土庫曼隊今年各賽事2和5負不勝，當中4仗零入球，但昨仗卻先開紀錄。開賽4分鐘，港足攻門不果被打反擊，司職左翼的明加索夫單刀射破葉鴻輝十指關，這名31歲上季香港足球先生入球後未有慶祝。

港足11分鐘即扳平，右閘茹子楠傳中，黃威入楔應頂入網，追成1：1。港足主攻下後防暴露不少空間，14分鐘再被客隊打反擊，安拿杜戴耶夫半單刀起腳，被葉鴻輝勉強救出。雙方及後各有一球「詐糊」，先是港足中場陳肇鈞接應罰球頭槌入網被判越位，然後土庫曼隊於29分鐘混戰中破網亦被食「詐糊」。35分鐘港足再失守，被明加索夫頭槌破網梅開二度，半場落後1：2。

港足換邊後攻勢愈見威脅，先有艾華頓53分鐘近射被門將撲走，兩分鐘後陳俊樂於禁區頂起腳中楣。戰至65分鐘終扳平，藉敵將解圍罰球不遠，艾華頓補射入空門，追成2：2。港足末段有多次良機，惟後備入替的安永佳門前頂高、陳晉一亦門前未能補射，加上另一後備兵潘沛軒完場前勁射被門將撲出，終踢成2：2平手，各得1分。E組另一場，伊朗隊領先兩球下，作客被烏茲別克隊逼和2：2，兩隊4分續排前兩名。

港足主教練安達臣賽後稱球隊踢出他上任近兩年來在主場最佳一仗，讚麾下踢出拼勁，「今場比賽激烈，雙方不停競逐，這才是足球、是球迷喜歡看的比賽，我們表現值得全取3分，雖最終只得1分，但總括我滿意球隊的表現」。不過，中堅勞烈斯勇戰傷出，賽後手部要包紮繃帶。

港足下月集訓兩周備戰亞洲盃

港足完成今年最後一場主場國際賽。為備戰明年1月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，安達臣透露港足將於下月14日至27日會集訓兩周，包括友賽傑志，以及到阿聯酋阿布扎比友賽，對手包括塔吉克隊。

至於D組上演兩名港足前帥對決，最終由金判坤帶領的馬來西亞隊，作客以1：0小勝加利韋特領軍的中華台北隊，取得兩連勝。

上 / 下一篇新聞