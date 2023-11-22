港足逼和土庫曼 取世盃外次圈首分 理文雙將黃威艾華頓建功 安達臣讚踢出在任最佳戰役

在E組首場落敗的兩隊昨晚會師香港大球場，世界排名150的港足面對141名的土庫曼隊，正選有歸隊的入籍兵艾華頓及費蘭度，米高則任正前鋒，門將由葉鴻輝復任把關。香港足總主席霍啟山及體育專員黃德森亦作壁上觀。

土軍傑志外援明加索夫起孖未慶祝

土庫曼隊今年各賽事2和5負不勝，當中4仗零入球，但昨仗卻先開紀錄。開賽4分鐘，港足攻門不果被打反擊，司職左翼的明加索夫單刀射破葉鴻輝十指關，這名31歲上季香港足球先生入球後未有慶祝。

港足11分鐘即扳平，右閘茹子楠傳中，黃威入楔應頂入網，追成1：1。港足主攻下後防暴露不少空間，14分鐘再被客隊打反擊，安拿杜戴耶夫半單刀起腳，被葉鴻輝勉強救出。雙方及後各有一球「詐糊」，先是港足中場陳肇鈞接應罰球頭槌入網被判越位，然後土庫曼隊於29分鐘混戰中破網亦被食「詐糊」。35分鐘港足再失守，被明加索夫頭槌破網梅開二度，半場落後1：2。

港足換邊後攻勢愈見威脅，先有艾華頓53分鐘近射被門將撲走，兩分鐘後陳俊樂於禁區頂起腳中楣。戰至65分鐘終扳平，藉敵將解圍罰球不遠，艾華頓補射入空門，追成2：2。港足末段有多次良機，惟後備入替的安永佳門前頂高、陳晉一亦門前未能補射，加上另一後備兵潘沛軒完場前勁射被門將撲出，終踢成2：2平手，各得1分。E組另一場，伊朗隊領先兩球下，作客被烏茲別克隊逼和2：2，兩隊4分續排前兩名。

港足主教練安達臣賽後稱球隊踢出他上任近兩年來在主場最佳一仗，讚麾下踢出拼勁，「今場比賽激烈，雙方不停競逐，這才是足球、是球迷喜歡看的比賽，我們表現值得全取3分，雖最終只得1分，但總括我滿意球隊的表現」。不過，中堅勞烈斯勇戰傷出，賽後手部要包紮繃帶。

港足下月集訓兩周備戰亞洲盃

港足完成今年最後一場主場國際賽。為備戰明年1月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，安達臣透露港足將於下月14日至27日會集訓兩周，包括友賽傑志，以及到阿聯酋阿布扎比友賽，對手包括塔吉克隊。

至於D組上演兩名港足前帥對決，最終由金判坤帶領的馬來西亞隊，作客以1：0小勝加利韋特領軍的中華台北隊，取得兩連勝。