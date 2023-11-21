藍嘉敏莊嘉欣共同進退續追夢 港女欖代表互相扶持 為杭州亞運銅牌添意義

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊在2010年以業餘身分出戰廣州亞運，惟在銅牌戰負泰國與獎牌擦肩，但當時剛入港隊並到現場觀賽的藍嘉敏，也被師姐的認真感染。她在2014年仁川亞運從觀眾變成落場球員，雖然上陣機會不多，但眼見師姐拚命過後仍得「梗頸四」，部分人留憾退役，也為她帶來更深刻感受，「亞運不是4年後可重頭來過的事，每屆亞運都有獨特的意義」。

莊嘉欣憶雅加達亞運隊友母離世

難掩淚水 「慨嘆沒有多走一步」

藍嘉敏和莊嘉欣同在2016年轉成全職，兩人此前多次提到2018年雅加達亞運的失利，讓自己背負不甘前行，莊嘉欣在這次訪問道出埋在心中5年的感受，中途更難忍淚水，「當時有隊友的媽媽離世，她一直沒提及此事，你見到她這樣堅強，但我們竟沒有多走一步，沒把握機會只能留憾。這些感受我放在心中並不敢提起」。

一場世紀疫症打亂全球步伐，杭州亞運延期一年，港隊在去年磨合進度不似預期，在亞洲系列賽的戰績也未如理想，令藍嘉敏開始懷疑自己到底是否「到頂」，還有沒有能力再進一步。所幸港隊今年3月在香港七欖打出好表現，逐漸重回正軌，莊嘉欣笑稱藍嘉敏為團隊付出良多，為了跟年輕隊友溝通，讓對方知道亞運的重要性更想盡辦法，甚至拉着自己為全隊製作杭州亞運版的「友誼手鏈」。

杭州亞運挫泰國掛銅取隊史首面獎牌

藍嘉敏則解釋道：「我猜這些Y2K風格適合年輕隊友，讓她們感到這個團隊是特別的。我希望大家記住杭州亞運是只屬於我們12人的回憶，即使你能入選下屆亞運代表隊，身旁的戰友已不一樣」。前人種樹後人乘涼，但藍嘉敏卻想做得更多，因為比賽成績與體院資助掛鉤，令她不能掉以輕心，「你會擔心在自己手上失資助，我們不只要把技術傳承下去，更重要的是心態」。不過，莊嘉欣直言讓年輕隊友明白這點有一定難度，溝通過程也需好好拿捏。

香港女欖在杭洲亞運將士用命，終在銅牌戰以7：5挫泰國隊贏得隊史首面獎牌，莊嘉欣透露團隊開賽前有主將受傷，亦有回流球員趕不及更換護照，令自己倍感擔心，惟她只能調整心情，「可能是上天的預兆，要我們剩下來的華人加油。讓我們每分每秒都在團隊默默耕耘的人，去代表香港打這次亞運」。

藍嘉敏亞運落淚因與隊友合作倒數

讚莊嘉欣堅強 「她想衝多一屆亞運」

藍嘉敏感慨指出，自己在杭州亞運頒獎禮落淚的原因，是跟同年出生的高香慧、李念殷等人並肩作戰的機會也在倒數，「嘉欣好堅定，想衝多一屆亞運，但別的隊友或有其他人生規劃，像有些人希望生兒育女，就有一個明確時間」。現年31歲的藍嘉敏直言香港沒太多姚錦成，35歲仍可維持水準，但仍想測試自己的極限，「我就看看狀態吧，若我能跟到球隊步伐，甚至有進步，都可試下去衝」。

（體壇人誌）