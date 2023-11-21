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體育

體壇快訊：法明奴父親旅遊期間心臟病發亡

【明報專訊】現效力沙特聯球會吉達艾阿里的巴西前國腳前鋒羅拔圖法明奴，其父親高迪路在迪拜旅行期間心臟病發猝逝，終年62歲。另一支沙特球會伊蒂哈德昨則宣布，任命阿根廷隊名宿加拿度為新帥。47歲的加拿度球員生涯曾效力摩納哥、巴黎聖日耳門（PSG）等球隊，並曾在2014至22年執教阿根廷老牌球會河床。

中國女足失巴奧資格撤換教練團

中國足協昨公布，由於中國女足未能獲得明年巴黎奧運資格，包括主教練水慶霞在內的教練團成員合約已自動完結，並委任以U20國女足主帥王軍為首的臨時教練團，備戰下月初作客兩鬥美國隊的友賽。中國足協又表示，下一步將慎重考慮下任國女足主教練人選。

ABL不符國際籃協計劃料停辦

東南亞職業籃球聯賽（ABL）球隊新加坡騰飛之獅昨宣布，因國際籃協（FIBA）指ABL不符合該會的亞洲區發展計劃，料日後不會繼續舉辦，球隊亦面臨停運。ABL由2009年成立至今經歷10季賽事，當中香港球隊東方自2016／17年起參賽，並在該季及本年兩度奪得總冠軍。

占士轟37分領湖人挫火箭

洛杉磯湖人昨憑「大帝」勒邦占士攻入最高的37分，包括第4節最後一擊博得犯規後射入奠勝罰球，協助球隊在NBA常規賽主場以105：104險勝侯斯頓火箭。

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