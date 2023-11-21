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體育

中韓挑燈大戰 國足主帥促麾下勿鬆懈

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽次圈今晚8時上演「中韓大戰」，C組的中國隊在深圳大運中心體育場迎戰韓國隊。國足主帥恩高域提醒麾下，勿因上仗反勝泰國隊而鬆懈。

孫興慜抵深圳獲數百球迷接機

奇連士文期望今年煞科戰凱旋

中國隊上周四次圈首仗憑武磊及王上源的入球，作客2：1反勝泰國隊；韓國隊則主場5：0大炒新加坡隊，兩軍今晚在深圳大運中心惡鬥。有孫興慜及金玟哉等旅歐球星、強陣出擊的「太極虎」周日抵達深圳後，獲數百球迷專程到深圳寶安機場接機，遠超國足日前由泰國凱旋回歸的球迷人數。韓國傳媒事後亦笑言不像是作客一方，球員們也對此感驚訝。中國足協亦宣布賽事逾4萬張門票已於上周五全數售罄。

中韓對壘往績方面，韓國近4次交手3勝1和不敗，包括去年7月在東亞盃大勝3：0。此外，效力巴黎聖日耳門（PSG）的中場李康仁上月出戰杭州亞運，在8強以2：0挫國足U23。不過，韓媒提及太極虎上次訪華於6年零8個月前、2017年3月的世盃外，在孫興慜停賽下作客長沙負0：1，間接令前帥史泰歷克被炒，提醒主帥奇連士文要謹慎應對，這德國隊名宿亦期望以勝仗完成今年最後一仗。

國足主帥恩高域承認，擊敗泰國後球員信心提升不少，但提醒在主場出擊要情緒穩定，「我們上場反勝表現值得滿意，但不能驕傲，準備大戰最重要是保持情緒穩定，球員在比賽時須專注及把握機會，清楚知道職責和目標」。

另邊廂，B組的日本隊今晚10時45分在沙特阿拉伯中立場對敘利亞隊，但有效力意甲拉素的鎌田大地因傷退隊。

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