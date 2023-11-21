港足迎土庫曼爭世盃外次圈首勝 明加索夫與6傑志兵內訌

香港vs.土庫曼 香港大球場 晚上20：00開賽 票價：$200/50；港台電視32台直播

世界排名第150的港足，上周四世盃外次圈首仗作客0：4不敵伊朗隊後，暫列E組末席，第2仗於今晚8時重返香港大球場，迎戰高9名、排141名的中亞國家土庫曼隊，賽事有港台電視32台免費直播。雙方曾在16年前、2007年11月世盃外交手，港足在兩回合於主場悶和0：0、作客負0：3下被踢出局。E組另一仗，伊朗隊作客鬥烏茲別克隊爭兩連勝。

艾華頓等3入籍兵歸隊

明加索夫認向土軍報料

港足日前返港，決選名單重召3名巴西裔入籍兵艾華頓、艾里奧及費蘭度，他們均有參與賽前最後操練。而港超勁旅傑志「內訌」亦成今仗焦點，土庫曼由上季香港足球先生明加索夫領銜，踢過港超一季的他對香港足球有一定認知，將與6名同效傑志的港腳艾里奧、費蘭度、陳晉一、羅梓駿、陳俊樂及潘沛軒，在國際賽首次做對手較量。

這名31歲翼鋒上周世盃外主場1：3反負烏茲別克隊時，任隊長上陣78分鐘。他昨晚出席賽前記者會時承認，當然會分享一些資料情報給國家隊備戰今仗，「賽前我沒有跟他們（傑志隊友）交談，我會暫時忘記是同隊隊友，專心備戰」。歸隊的費蘭度稱這名傑志隊友是好球員，但補充謂對手仍有其他球員不容忽視。

安達臣望主場贏波添信心

港足主教練安達臣表示，經過長途跋涉完成作客伊朗的硬仗後，重返主場明言要全取3分，「我們每場都希望取分，同組有兩支很強對手：伊朗及烏茲別克，因此世界排名較低的土庫曼及香港，在這場大戰要爭取機會。若我們全取3分，可對往後比賽增強信心」。安達臣形容土庫曼球員體能好、反擊強，會在主場加強壓迫，並再次呼籲球迷入場，「上兩場主場我們可勝10：0及4：0，最重要是需要有球迷入場支持，以推動球隊勝出，希望可見到很多球迷入場」。另外，D組有兩名港足前帥對決，由加利韋特帶領的中華台北隊，今晚7時在台北田徑場迎戰金判坤領軍的馬來西亞隊。