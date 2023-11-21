明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足迎土庫曼爭世盃外次圈首勝 明加索夫與6傑志兵內訌

【明報專訊】香港足球代表隊今晚8時續戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，坐陣香港大球場迎戰土庫曼隊，主教練安達臣明言主場出擊要力爭3分取E組首勝。今仗同時上演傑志「內訌」，客隊有上季香港足球先生明加索夫，將首在國際賽面對剛歸隊的艾里奧及費蘭度等「藍鳥」港腳隊友。

香港vs.土庫曼 香港大球場 晚上20：00開賽 票價：$200/50；港台電視32台直播

世界排名第150的港足，上周四世盃外次圈首仗作客0：4不敵伊朗隊後，暫列E組末席，第2仗於今晚8時重返香港大球場，迎戰高9名、排141名的中亞國家土庫曼隊，賽事有港台電視32台免費直播。雙方曾在16年前、2007年11月世盃外交手，港足在兩回合於主場悶和0：0、作客負0：3下被踢出局。E組另一仗，伊朗隊作客鬥烏茲別克隊爭兩連勝。

艾華頓等3入籍兵歸隊

明加索夫認向土軍報料

港足日前返港，決選名單重召3名巴西裔入籍兵艾華頓、艾里奧及費蘭度，他們均有參與賽前最後操練。而港超勁旅傑志「內訌」亦成今仗焦點，土庫曼由上季香港足球先生明加索夫領銜，踢過港超一季的他對香港足球有一定認知，將與6名同效傑志的港腳艾里奧、費蘭度、陳晉一、羅梓駿、陳俊樂及潘沛軒，在國際賽首次做對手較量。

這名31歲翼鋒上周世盃外主場1：3反負烏茲別克隊時，任隊長上陣78分鐘。他昨晚出席賽前記者會時承認，當然會分享一些資料情報給國家隊備戰今仗，「賽前我沒有跟他們（傑志隊友）交談，我會暫時忘記是同隊隊友，專心備戰」。歸隊的費蘭度稱這名傑志隊友是好球員，但補充謂對手仍有其他球員不容忽視。

安達臣望主場贏波添信心

港足主教練安達臣表示，經過長途跋涉完成作客伊朗的硬仗後，重返主場明言要全取3分，「我們每場都希望取分，同組有兩支很強對手：伊朗及烏茲別克，因此世界排名較低的土庫曼及香港，在這場大戰要爭取機會。若我們全取3分，可對往後比賽增強信心」。安達臣形容土庫曼球員體能好、反擊強，會在主場加強壓迫，並再次呼籲球迷入場，「上兩場主場我們可勝10：0及4：0，最重要是需要有球迷入場支持，以推動球隊勝出，希望可見到很多球迷入場」。另外，D組有兩名港足前帥對決，由加利韋特帶領的中華台北隊，今晚7時在台北田徑場迎戰金判坤領軍的馬來西亞隊。

上 / 下一篇新聞