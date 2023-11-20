體壇快訊：何健欣女子南棍奪亞

港草地滾球賽大馬首奪金

香港國際草地滾球精英賽昨於九龍草地滾球會舉行雙人賽決賽，男子組由馬來西亞隊的賴斯及祗爾克普爾以直落兩局擊敗新西蘭隊的豪利及傑加，首奪金牌。女子組方面，蘇格蘭的霍根及辛克萊首局以9：7取勝，次局與英格蘭隊的羅傑絲及史蒂文絲打成9：9平手，終贏局數1.5：0.5封后。

安賽龍日羽賽男單稱霸

日本羽毛球大師賽決賽，丹麥籍世界一哥安賽龍於男單決賽以直落兩局22：20、21：17擊敗4號種子的中國隊好手石宇奇，自9月的中國公開賽後再封王。女單方面，日前力克「世一」安洗瑩的中國隊名將陳雨霏，則在決賽直落兩局12：21不敵印尼隊好手瑪莉斯卡東宗奪亞。

馬刺吞八連敗跌西岸榜尾

聖安東尼奧馬刺昨雖有應屆NBA狀元雲班耶馬貢獻「雙雙」的19分及13個籃板，但仍在主場以108：120不敵孟菲斯灰熊，常規賽吞八連敗跌落西岸榜尾。至於密爾沃基公鹿憑安迪度高安普獨取40分，領銜主場以132：125力克達拉斯獨行俠。