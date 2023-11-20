報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年11月20日星期一
港七欖巴奧資格賽遭絕殺憾負日本 拒為落敗找藉口 姚錦成擬退役 「這是最後一次代表港隊」
港女欖克服多重難關挫泰國摘季 保入奧一線生機
晏高壞車退賽無緣衛冕澳門GT盃 盼明年再戰濠江
韋少賭城再封王奪今季第18冠 法拉利平治下站決出總亞軍
三鐵亞洲盃中環上演 港將伍泰龍輸0.6秒得亞軍
佐高域晉年終賽決賽 挫艾卡拉斯稱「年度最佳一仗」
王康怡全港網球公開賽女雙失冠 轉戰混雙再爭雙料冠軍
電視精選
荷蘭奪愛次名出線 法國狂數直布羅陀14：0創最大勝仗紀錄
德國反負土耳其 夏維斯轉任左翼衛
體壇快訊：何健欣女子南棍奪亞
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港七欖巴奧資格賽遭絕殺憾負日本 拒為落敗找藉口 姚錦成擬退役 「這是最後一次代表港隊」
港女欖克服多重難關挫泰國摘季 保入奧一線生機
晏高壞車退賽無緣衛冕澳門GT盃 盼明年再戰濠江
韋少賭城再封王奪今季第18冠 法拉利平治下站決出總亞軍
三鐵亞洲盃中環上演 港將伍泰龍輸0.6秒得亞軍
佐高域晉年終賽決賽 挫艾卡拉斯稱「年度最佳一仗」
王康怡全港網球公開賽女雙失冠 轉戰混雙再爭雙料冠軍
電視精選
荷蘭奪愛次名出線 法國狂數直布羅陀14：0創最大勝仗紀錄
德國反負土耳其 夏維斯轉任左翼衛
體壇快訊：何健欣女子南棍奪亞
港七欖巴奧資格賽遭絕殺憾負日本 拒為落敗找藉口 姚錦成擬退役 「這是最後一次代表港隊」
港女欖克服多重難關挫泰國摘季 保入奧一線生機
晏高壞車退賽無緣衛冕澳門GT盃 盼明年再戰濠江
韋少賭城再封王奪今季第18冠 法拉利平治下站決出總亞軍
三鐵亞洲盃中環上演 港將伍泰龍輸0.6秒得亞軍
佐高域晉年終賽決賽 挫艾卡拉斯稱「年度最佳一仗」
王康怡全港網球公開賽女雙失冠 轉戰混雙再爭雙料冠軍
荷蘭奪愛次名出線 法國狂數直布羅陀14：0創最大勝仗紀錄
德國反負土耳其 夏維斯轉任左翼衛
體壇快訊：何健欣女子南棍奪亞
prev
next