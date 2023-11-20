晏高壞車退賽無緣衛冕澳門GT盃 盼明年再戰濠江

澳門GT盃正賽共16圈，衛冕的德籍車手晏高代表香港車隊Craft-Bamboo Racing參戰，惟排次名起步的他戰至第10圈因機件故障退賽，其隊友真卡迪拿則以第5名完成。冠軍則落在頭位起步的瑞士籍星將馬些路身上，他以2.51秒力壓同胞、另一名將莫他拿封王，至於前日選拔賽炒車的港將方駿宇，因車隊未趕及修復戰車而棄戰正賽。賽後晏高透露戰車因波箱出現問題未能轉檔而不能續戰，「很可惜未能衛冕，但相信明年我會回來再挑戰」。

英籍威廉士青訓布朗寧F3封王

共15圈的三級方程式正賽方面，代表Hitech Pulse-Eight出戰的F1威廉士車隊青訓布朗寧排頭位起步，這名21歲英籍車手全場與力圖後上的豪格及米尼鬥法，加上賽事因意外多次出示紅旗及黃旗須重新起步，令一度拉開的布朗寧優勢盡失，但末段因再有車手炒車，終在安全車帶完最後兩圈下，布朗寧有驚無險奪冠而回，豪格及米尼分列亞、季軍。