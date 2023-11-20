港女欖克服多重難關挫泰國摘季 保入奧一線生機

港隊前日於小組賽擊敗印度和關島隊，但最後一場對中國隊卻輸波折將，主將歐陽倩怡因撞到頭部被迫高掛免戰牌。港隊昨在4強鬥日本隊幾乎全程受壓，上半場難以策動攻勢，戰至臨完場靠莊嘉欣在右路突破，大腳踢球上前再飛身達陣，為港隊「破蛋」，終以5：33敗陣。

日本男女隊稱霸直入奧運

港隊隨後在季軍戰面對泰國隊，合演翻版杭州亞運銅牌戰，兩隊此役互有攻守，港隊翼鋒莊嘉欣在上半場末段建功化解對方攻勢，她亦成功達陣，並由陳楚琪踢入附加罰球，助港隊領先7：0。港隊在下半場不斷受壓，但球隊亦合力捱過馮凱晴右肩受傷，及何維銨被罰落場兩分鐘的劣勢，終有陳楚琪再建一功以12：0力克泰國隊，拿下巴黎奧運世界遺材賽席位。

港女欖將在明年6月與另外11隊交手，包括阿根廷、巴拉圭、波蘭、捷克、墨西哥、牙買加、肯尼雅、烏干達、巴布亞新幾內亞、薩摩亞及中國隊，爭奪一個奧運「尾班車」席位。至於日本隊昨則在資格賽決賽以21：14擊敗中國隊，與男隊同樣以亞洲區代表身分直接取得奧運入場券。