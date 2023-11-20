港七欖巴奧資格賽遭絕殺憾負日本 拒為落敗找藉口 姚錦成擬退役 「這是最後一次代表港隊」

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊日前在3場小組賽皆「零封」泰國、新加坡及阿聯酋隊，以B組首名出線。他們昨在4強面對中國隊以19：12取勝，闖入決賽鬥日本隊。

及至決賽，港隊開賽僅兩分鐘便有賀頤盛從左路突破先開紀錄，惟主隊的石田大河隨後於中路長驅直進，領軍扳平7：7。不過，港隊臨完半場有韋兆新後場的大腳傳球，靴貝特隨即衝前達陣，領先14：7。易邊後港隊久攻不下，相反日本隊末段被谷中樹平達陣後扳平，加上丸尾崇真在補時階段避過港隊多重截擊絕殺得手，港隊終以14：21飲恨，未能直入巴黎奧運。

李卡度哽咽視姚為家人 「好想幫他入奧」

為圓夢征奧而赴日出戰資格賽的35歲翼鋒姚錦成賽後一臉失落，待頒獎禮後隨即離開球場。他及後接受本報電話訪問時直言「我們已竭盡全力抵抗，事前都好有信心，但今次在最後一秒輸，真的很失望」。他表示日本隊有主場優勢，且下半場數個判決對港隊不利，但他未為落敗找藉口，「我們是否不夠強？還是因為什麼原因輸？其實我們都要好好反省」。姚錦成在早前港隊衛冕杭州亞運後，曾明言奧運一直是自己未圓之夢，可惜港隊今次再於奧運資格賽失利，他直言要思考前路，「這是最後一次代表香港隊參賽」。

另一華將李卡度同樣指出球隊已在整個資格賽付出100%，雖無悔恨很仍因挫敗感傷痛，提到並肩作戰多年的姚錦成，李卡度也開始哽咽，「他就像家人，我一直好想幫他入奧運」，眼眶泛紅的他再說不下去，隨後看到看台的親友更放聲嚎哭，令人心酸。

明年6月轉戰遺材賽 12隊角逐一席位

巴黎奧運男子七欖共12席，東道主法國直闖正賽，另有4隊憑2022／23年度世界系列賽名次晉級，包括新西蘭、阿根廷、菲濟及澳洲隊。而烏拉圭、愛爾蘭、美國、肯尼亞、薩摩亞及日本隊則從各大洲資格賽脫穎而出。

港隊將戰來年6月遺材賽，與另外11隊角逐最後一張奧運入場券，包括智利、巴西、英國、西班牙、加拿大、墨西哥、南非、烏干達、巴布亞新幾內亞、湯加和中國隊，爭取隊史首次入奧。