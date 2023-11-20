港七欖巴奧資格賽遭絕殺憾負日本 拒為落敗找藉口 姚錦成擬退役 「這是最後一次代表港隊」

【明報專訊】香港男隊於日本大阪長居球技場舉行的巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽一路闖關，昨先殺入決賽與東道主日本隊鬥得激烈，惟最後一秒遭日本隊絕殺，輸14：21失去直入巴黎奧運機會，須於明年6月透過世界區遺材賽爭趕奧運尾班車。一班港將難掩失望，其中華將姚錦成更擬退役，賽後稱「這是最後一次代表香港隊參賽」。
明報記者 許嘉明 日本大阪直擊
港隊日前在3場小組賽皆「零封」泰國、新加坡及阿聯酋隊，以B組首名出線。他們昨在4強面對中國隊以19：12取勝，闖入決賽鬥日本隊。
及至決賽，港隊開賽僅兩分鐘便有賀頤盛從左路突破先開紀錄，惟主隊的石田大河隨後於中路長驅直進，領軍扳平7：7。不過，港隊臨完半場有韋兆新後場的大腳傳球，靴貝特隨即衝前達陣，領先14：7。易邊後港隊久攻不下，相反日本隊末段被谷中樹平達陣後扳平，加上丸尾崇真在補時階段避過港隊多重截擊絕殺得手，港隊終以14：21飲恨，未能直入巴黎奧運。
李卡度哽咽視姚為家人 「好想幫他入奧」
為圓夢征奧而赴日出戰資格賽的35歲翼鋒姚錦成賽後一臉失落，待頒獎禮後隨即離開球場。他及後接受本報電話訪問時直言「我們已竭盡全力抵抗，事前都好有信心，但今次在最後一秒輸，真的很失望」。他表示日本隊有主場優勢，且下半場數個判決對港隊不利，但他未為落敗找藉口，「我們是否不夠強？還是因為什麼原因輸？其實我們都要好好反省」。姚錦成在早前港隊衛冕杭州亞運後，曾明言奧運一直是自己未圓之夢，可惜港隊今次再於奧運資格賽失利，他直言要思考前路，「這是最後一次代表香港隊參賽」。
另一華將李卡度同樣指出球隊已在整個資格賽付出100%，雖無悔恨很仍因挫敗感傷痛，提到並肩作戰多年的姚錦成，李卡度也開始哽咽，「他就像家人，我一直好想幫他入奧運」，眼眶泛紅的他再說不下去，隨後看到看台的親友更放聲嚎哭，令人心酸。
明年6月轉戰遺材賽 12隊角逐一席位
巴黎奧運男子七欖共12席，東道主法國直闖正賽，另有4隊憑2022／23年度世界系列賽名次晉級，包括新西蘭、阿根廷、菲濟及澳洲隊。而烏拉圭、愛爾蘭、美國、肯尼亞、薩摩亞及日本隊則從各大洲資格賽脫穎而出。
港隊將戰來年6月遺材賽，與另外11隊角逐最後一張奧運入場券，包括智利、巴西、英國、西班牙、加拿大、墨西哥、南非、烏干達、巴布亞新幾內亞、湯加和中國隊，爭取隊史首次入奧。